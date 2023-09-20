Под Севастополем "прилет" по воинской части РФ (фото, видео)

Как отмечают местные жители, в населенном пункте Верхнесадовое был замечен дым. Там расположена российская воинская часть.

Что известно о ситуации в Крыму сегодня

Напомним, сегодня после 12:00 в оккупированном Инкермане заметили дым. Оккупанты включили дымовую завесу. Местные паблики отмечают, что в Инкермане находится главная нефтебаза Черноморского флота РФ.

Позже в районе Севастополя раздались взрывы. Оккупационные власти заявили о работе ПВО. По их словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача якобы упали сбитые дроны, там возникли пожары.

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