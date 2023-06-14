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Под Ростовом РФ горит Новочеркасская теплоэлектростанция

Фото: пожар на Новочеркасской ГРЭС Ростовской области РФ произошел 14 июня (wikimedia org)
Автор: Наталия Гурковская

В российском Новочеркасске (Ростовская область) произошел пожар на местной теплоэлектростанции в среду, 14 июня. Эпицентром пожара стала кровля одного из энергоблоков, пострадали трое рабочих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как пишут пропагандисты, загорелась крыша на шестом блоке ГРЭС. К тушению пожара привлечены 46 человек и 15 единиц техники.

По данным Telegram-канала Mash, огонь уже успел перекинуться на кровлю пятого энергоблока. Очевидцы говорят, перед пожаром слышали хлопок. Кроме того, во время ЧП пострадали трое рабочих.

"У них ожоги разной степени. Сейчас всех осматривают медики, которые приехали на место", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительной причиной пожара является якобы нарушение технологического процесса в шестом блоке.

ЧП и диверсии в России

В последнее время в РФ, особенно это касается приграничных областей - Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской, происходят диверсии - случаются пожары, атаки беспилотников и подрывы железных путей. Количество подобных ЧП резко увеличилось в мае. При этом, если до этого подобные инциденты затрагивали исключительно приграничье, то 3 мая беспилотники атаковали Кремль, а 30 мая дроны массировано атаковали Москву.

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