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Под российским Белгородом взорвался склад с боеприпасами (видео)

Фото: Под российским Белгородом взорвался склад с боеприпасами (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 13 октября, в поселке Октябрьский (Белгородская область) произошли взрывы на складе с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"В поселке Белгородского района в результате "обстрела ВСУ" взорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация", - заявил губернатор.

По его словам, жертв и пострадавших нет, а местных жителей вывозят на безопасное расстояние.

Поселок находится в 12 километрах от границы с Украиной.

Напомним, что сегодня российские войска пытались нанести удар по Харькову. Однако все ракеты самоликвидировались, а одна из них ударила по жилому дому в Белгороде.

Ранее в российском Белгороде второй раз в день работают системы ПВО.

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