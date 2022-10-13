Под российским Белгородом взорвался склад с боеприпасами (видео)

В четверг, 13 октября, в поселке Октябрьский (Белгородская область) произошли взрывы на складе с боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"В поселке Белгородского района в результате "обстрела ВСУ" взорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация", - заявил губернатор.
По его словам, жертв и пострадавших нет, а местных жителей вывозят на безопасное расстояние.
Поселок находится в 12 километрах от границы с Украиной.
Напомним, что сегодня российские войска пытались нанести удар по Харькову. Однако все ракеты самоликвидировались, а одна из них ударила по жилому дому в Белгороде.
Ранее в российском Белгороде второй раз в день работают системы ПВО.
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