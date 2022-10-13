Под российским Белгородом взорвался склад с боеприпасами (видео)

"В поселке Белгородского района в результате "обстрела ВСУ" взорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация", - заявил губернатор.

По его словам, жертв и пострадавших нет, а местных жителей вывозят на безопасное расстояние.

Поселок находится в 12 километрах от границы с Украиной.