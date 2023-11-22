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Под Ровно автомобиль врезался в блокпост: четверо пострадавших, в том числе подростки

Фото: под Ровно автомобиль врезался в блокпост, четверо пострадавших (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Наталия Гурковская

В Ровенской области водитель автомобиля врезался в блокпост 21 ноября. Четверо человек пострадали, в том числе двое подростков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Так, об аварии в Сарненском районе, на трассе "Киев - Ковель - Ягодин" в полицию сообщили медики "скорой".

Уже на месте правоохранители выяснили, что 25-летний водитель автомобиля Citroen Jumpy наехал на бетонные блоки блокпоста.

"В салоне также находились четыре человека - все жители села Линчин бывшего Березновского района. Пассажиров в возрасте 13, 14, 20 и 23 лет доставили в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили", - рассказали в полиции.

Водитель за рулем был трезвым.

 

ДТП в Украине

За 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 ДТП с погибшими или пострадавшими, в результате которых погибли 2 492 человека, еще 24 774 получили травмы. В частности, ДТП на блокпостах унесли жизни 11 силовиков с начала полномасштабной войны России против Украины. Среди погибших как военные, так и полицейские.

Например, ранее в Ровенской области из-за аварии на блокпосту с участием трех автомобилей погиб один человек. Из недавнего - в начале ноября в Киеве на блокпосту сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она была госпитализирована.

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ДТПРовенская область