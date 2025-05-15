Под Покровском уже 27 атак за сегодня: Генштаб раскрыл самые горячие направления фронта

По данным Генштаба, враг продолжает обстреливать украинское приграничье. Сегодня от огня российской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Барановка, Чуйковка, Порозок, Проходы, Дмитровка, Новодмитровка, Пономаренки Сумской области.

Самые активные направления фронта

На Покровском направлении российские захватчики совершили 27 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и в направлениях Зари, Старой Николаевки.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону украинских защитников в районах населенных пунктов Багатир, Константинополь, Привольное и Свободное Поле. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглись Новополь, Новодаровка и Темировка.

Ситуация на других направлениях фронта

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинских войск вблизи Редкодуба, Колодязов и в направлениях Новоплатоновки, Нового Мира, Зеленой Долины. Две из них еще продолжаются.

Пять атак врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска, Глубокого и в сторону Высокой Яруги и Кудиевки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районах Часового Яра и Курдюмовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении украинцы отбивают два штурма в сторону Песчаного и в районе Кругляковки.

На Торецком направлении защитники отбили один штурм агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районе Торецка.

Войска оккупантов ищут слабые места в обороне ВСУ вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского на Северском направлении. Украинские подразделения успешно отбили две из трех вражеских атак, один бой продолжается.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили два вражеских штурма в районах Малых Щербаков и Степного. Авиаударам подверглись Новояковлевка и Малые Щербаки.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Высокому, наступательных действий противника на направлении не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Казацкому.

На Курском направлении с начала суток произошло восемь боестолкновений, из которых четыре - продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив семь управляемых бомб, и совершил 123 артиллерийских обстрела.

На остальных направлениях - без особых изменений.