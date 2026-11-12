Под Петербургом взорвали автомобиль с российским полковником, он погиб - СМИ

В поселке Шушары под Санкт-Петербургом взорвался автомобиль с российским военным. По данным источника, погиб полковник, находившийся рядом член его семьи, получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Фонтанка".
Взрыв произошел в Шушарах, пригороде Санкт-Петербурга. Погибшим, по информации источника, оказался полковник русской армии. Бывший рядом член его семьи выжил, но получил ранения.
Имя погибшего и подробности пока не сообщают.
Российские военкоры прощаются с погибшими словами о "вечном полете", что может указывать на связь офицера с авиацией. Официального доказательства этому нет.
Обновлено 7:50
По уточненным данным "Фонтанки", взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля. Его дистанционно активировали, когда полковник уезжал со двора. Военный был в машине один.
Телеканал "78" сообщает, что погибший был главным штурманом 6-й армии ВВС и ПВО России.
В конце августа также в Славянке под Петербургом погиб подполковник Вооруженных сил РФ, служивший в ПВО. Его жена, которая была рядом, выжила и попала в больницу.
По данным Фонтанки, в обоих случаях взрывное устройство активировали дистанционно.
Подрывы автомобилей с российскими военными случаются регулярно. За последние два года в России совершили по меньшей мере шесть покушений на высокопоставленных офицеров.
В частности, в апреле 2025 года в подмосковной Балашихе в результате взрыва авто погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик. А в декабре того же года от взрыва автомобиля на юге Москвы погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба Фанил Сарваров.