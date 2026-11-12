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Под Петербургом взорвали автомобиль с российским полковником, он погиб - СМИ

07:44 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: момент взрыва, зафиксированный на видеокамерах (росСМИ)

В поселке Шушары под Санкт-Петербургом взорвался автомобиль с российским военным. По данным источника, погиб полковник, находившийся рядом член его семьи, получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Фонтанка".

Взрыв произошел в Шушарах, пригороде Санкт-Петербурга. Погибшим, по информации источника, оказался полковник русской армии. Бывший рядом член его семьи выжил, но получил ранения.

Имя погибшего и подробности пока не сообщают.

Российские военкоры прощаются с погибшими словами о "вечном полете", что может указывать на связь офицера с авиацией. Официального доказательства этому нет.

Обновлено 7:50

По уточненным данным "Фонтанки", взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля. Его дистанционно активировали, когда полковник уезжал со двора. Военный был в машине один.

Телеканал "78" сообщает, что погибший был главным штурманом 6-й армии ВВС и ПВО России.

В конце августа также в Славянке под Петербургом погиб подполковник Вооруженных сил РФ, служивший в ПВО. Его жена, которая была рядом, выжила и попала в больницу.

По данным Фонтанки, в обоих случаях взрывное устройство активировали дистанционно.

Подрывы автомобилей с российскими военными случаются регулярно. За последние два года в России совершили по меньшей мере шесть покушений на высокопоставленных офицеров.

В частности, в апреле 2025 года в подмосковной Балашихе в результате взрыва авто погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик. А в декабре того же года от взрыва автомобиля на юге Москвы погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба Фанил Сарваров.

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