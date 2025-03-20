Под оккупацией Запорожская АЭС работать не будет, - Зеленский

Запорожская АЭС под российской оккупацией работать не будет, однако восстановить ее возможно. Сейчас никакой стадии переговоров о передаче атомной электростанции под контроль Украины - нет.

"Никакой стадии нет. Если бы были переговоры, я бы вам бы сказал. Для нас это важно. Я считаю, что станция под оккупацией работать не будет. Я считаю, что станцию можно восстановить - факт. Я сказал откровенно, что нужно где-то два года в среднем, может два с половиной. То, что говорят атомные специалисты", - заявил президент.

Он отметил, что ЗАЭС нужна и для Украины, и для людей, и для Европы, чтобы присоединиться к европейской электросети. В то же время оккупанты создали проблему для ее работы.

"Мы все это можем сделать. То, что они взорвали дамбу, дало серьезное влияние. И технически, максимально разрушила эту станцию. Воды нет, это большие проблемы. Так она работать не будет", - проинформировал президент.

Он добавил, что для того, чтобы работа станции была безопасной, украинцы должны в нее зайти. И не только потому, что это наша станция и наша земля, но и для безопасной работы.

"Знаете, ну это совсем не правильно. Поэтому просто отдать станцию кому-то, кому-то, это кому? А если это станция, и мы хотим, чтобы она работала, чтобы это было безопасно, украинцы должны к ней зайти. Не только потому, что это наше, и это наша земля, и это наша станция. А просто даже из-за того, что временно - надо, чтобы станция восстанавливалась и технически была безопасна для всего мира. Вот для этого", - заявил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что никто не будет работать, если в метре от станции все будет оккупировано и в любой момент россияне смогут их взорвать. Однако начавшийся разговор о восстановлении станции - это положительные шаги.

"Просто отдать станцию, а там в метре от станции все оккупировано оккупировано, или есть российское оружие, никто так работать не будет, никто не будет верить в это. Потому что это невозможно. Это значит, что завтра она заработает, после завтра ее россияне взорвут. Ну то есть, это все не серьезно. Сейчас это пока что общие вещи. С президентом (Трампом - ред.) начали об этом говорить. Все начала разговоров, когда мы хотим что-то восстановить, чтобы оно начало работать, я считаю, что все это позитивные шаги. Я не уверен, что мы получим быстро результат, но я уверен, что это положительные шаги", - резюмировал Зеленский.