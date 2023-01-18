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Под Одессой задержали уклонистов, которые за 4 000 долларов хотели уехать в Молдову

Фото: под Одессой задержали уклонявшихся, которые за 4 000 долларов хотели уехать в Молдову (facebook.com/border.gov.md)
Автор: Наталья Кава

Группа мужчин нелегально пыталась покинуть Украину и уехать в Молдову. Они были задержаны в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

Уклонники были задержаны на окраине села Великоплоское. Там пограничники остановили два автомобиля - HYUNDAI и INFINITI. За рулем которых находились местные жители.

При этом водитель на INFINITI не отреагировал на требования об остановке и пытался скрыться от пограничников. Последним пришлось произвести два предупредительных выстрела вверх. Водитель отреагировал на это, остановился и предоставил легковушку для проверки.

Выяснилось, что в обоих авто было четверо граждан Украины. Они планировали противоправно уехать в Молдову. За услуги организатор просил с каждого 4000 долларов.

Напомним, в Карпатах пограничники и работники ГСЧС спасли уклоняющегося, который хотел попасть в Румынию, однако упал в 10-метровый обрыв и не смог самостоятельно из него выбраться.

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ОдессаГраница с Украинойпограничная служба