Под Одессой взорвали автомобиль УДА, пострадали два человека

Пострадавшие были доставлены в больницу с многочисленными травмами.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля, на месте работают пожарные, следственно-оперативные группы следственного управления ГУНП в Одесской области и территориального подразделения полиции, специалисты взрывотехнического управления областной полиции.

Как отметили в правоохранительных органах, следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 15 о.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

"Речь идет о покушении на умышленное убийство двух лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Это преступление карается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы", - говорится в заявлении полиции.

В УДА сделали заявление

Между тем в УДА расценивают случай как террористический акт, и сделали заявление о происшествии, в частности призвали всех, кому могут быть известны обстоятельства преступления и информация об исполнителях - передать данные за вознаграждение в размере 10 тысяч долларов .

"Сегодня вечером возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши побратим и посестра - Альберт и Наталья Кручинины. Прямо сейчас за их жизнь борются врачи. На месте работает полиция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командование УДА "расценивает это преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривает деятельность вражеских ДРГ".

"Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УГА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ", - передали в УГА.

Российские ДРГ

Как рассказывал ранее командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, на территории России враг удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек, которые постоянно ведут разведку и обстреливают приграничные районы. В частности, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демчинко, враг продолжает использовать диверсантов, которые пытаются зайти на нашу территорию. Самым активным направлением для ДРГ остается Сумская область. Впрочем, случаи их разоблачения не прекращаются в Харьковской и Черниговской областях.

Также напомним, перед тем в феврале СБУ обнаружила три тайника с российским оружием и взрывчаткой для ДРГ. Один из них был изъят вблизи Киева.