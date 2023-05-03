Под обстрел в Херсоне попала бригада экстренной помощи

Отметим, что сегодня оккупанты нанесли удар по Херсону. Из-за обстрела пострадал железнодорожный вокзал, также есть прилет в район магазина и детского сада.

Известно, что из-за обстрела один человек погиб, еще 6 пострадали.

Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим и госпитализируют в больницы. Для помощи потерпевшим задействовано 7 бригад экстренной медицинской помощи.

Кроме того, оккупанты попали по пассажирскому поезду в Херсоне, пострадал проводник.

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