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Под Москвой горит главный научный центр "Роскосмоса", где разрабатывают баллистику

17:22 05.08.2026 Ср
2 мин
О причинах возгорания официально пока не сообщается
aimg Анастасия Никончук
Под Москвой горит главный научный центр "Роскосмоса", где разрабатывают баллистику Фото: пожар в центре "Роскосмоса" (Telegram-канал "ASTRA")
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В Московской области произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), который является головным научным центром "Роскосмоса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канал "ASTRA".

Что произошло

В подмосковном Королеве возник пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

По имеющейся информации, возгорание произошло на территории предприятия, однако его причины пока официально не раскрываются.

Данные о возможных пострадавших или масштабах пожара на момент публикации отсутствуют.

Фото: Telegram-канал "ASTRA"

Стратегический объект

ЦНИИмаш является головным научным центром государственной корпорации "Роскосмос" и одним из ключевых научно-исследовательских предприятий российской космической отрасли.

Институт занимается разработками в сфере ракетно-космической техники. По открытым данным, созданные там технологии применяются при разработке баллистических ракет, навигационных комплексов, спутниковых систем разведки, а также других решений, имеющих военное назначение.

Официальные органы России пока не называли возможную причину пожара и не сообщали о последствиях инцидента.

Что известно сейчас

На момент публикации информация о пожаре ограничивается сообщениями оперативных служб. Других официальных подробностей о происшествии, включая возможный ущерб и обстоятельства возгорания, пока не обнародовано.

Напоминаем, что ранее Силы обороны Украины начали серию ударов по логистической инфраструктуре крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. За последние недели под атаки неоднократно попадали склады компании в разных регионах России, что привело к масштабным пожарам, сбоям в работе логистики и значительным финансовым потерям, которые признала и сама компания.

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