Под Москвой горит главный научный центр "Роскосмоса", где разрабатывают баллистику
В Московской области произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), который является головным научным центром "Роскосмоса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канал "ASTRA".
Что произошло
В подмосковном Королеве возник пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).
По имеющейся информации, возгорание произошло на территории предприятия, однако его причины пока официально не раскрываются.
Данные о возможных пострадавших или масштабах пожара на момент публикации отсутствуют.
Стратегический объект
ЦНИИмаш является головным научным центром государственной корпорации "Роскосмос" и одним из ключевых научно-исследовательских предприятий российской космической отрасли.
Институт занимается разработками в сфере ракетно-космической техники. По открытым данным, созданные там технологии применяются при разработке баллистических ракет, навигационных комплексов, спутниковых систем разведки, а также других решений, имеющих военное назначение.
Официальные органы России пока не называли возможную причину пожара и не сообщали о последствиях инцидента.
Что известно сейчас
На момент публикации информация о пожаре ограничивается сообщениями оперативных служб. Других официальных подробностей о происшествии, включая возможный ущерб и обстоятельства возгорания, пока не обнародовано.
Напоминаем, что ранее Силы обороны Украины начали серию ударов по логистической инфраструктуре крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. За последние недели под атаки неоднократно попадали склады компании в разных регионах России, что привело к масштабным пожарам, сбоям в работе логистики и значительным финансовым потерям, которые признала и сама компания.