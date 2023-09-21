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Под Николаевом на противотанковой мине подорвалось авто: есть жертва и раненый

Фото: под Николаевом на противотанковой мине подорвалось авто, есть жертва и раненый (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаевской области из-за взрыва на боеприпасе погиб молодой человек, еще один находится в больнице. Они ехали в авто и наткнулись на противотанковую мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, ЧП произошло в Снегиревском районе - на противотанковой мине подорвался автомобиль.

"В результате этого погиб молодой человек, 2000 г.р. Еще один мужчина, 1985 г.р., получил многочисленные травмы и находится в больнице", - рассказали спасатели.

По данным ГСЧС, территория, по которой ехал автомобиль, оказалась опасной, ведь во время обследования здесь обнаружены и другие боеприпасы. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Подрывы на минах в Николаевской области

Отметим, что подрыв людей и автомобилей на боеприпасах, оставленных в Николаевской области российскими войсками после оккупации части региона, в последнее время не редкий случай.

Например, в мае в регионе автомобиль наехал на противопехотную мину. Из-за этого двое мужчин получили ранения. Кроме того, в марте трое жителей одного из сел Николаевской области погибли, подорвавшись на российской мине. Они поехали полем к лесополосе собирать дрова. В какой-то момент их автомобиль наехал на российскую мину и взорвался.

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