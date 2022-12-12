Под Мелитополем раздались звуки взрывов, - Федоров

В понедельник, 12 декабря, под Мелитополем в Запорожской области раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"У россиян очередная вечерняя дискотека", – говорится в сообщении.
Федоров отмечает, что из Токмака, Михайловки и пригорода Мелитополя сообщают о взрывах.
"Ждем подтверждения от Генштаба", - добавил мэр города.
Федоров сообщил, что один из мостов в Мелитополе получил повреждения.
"Это один из стратегически важных мостов после "усталости" Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления. Что ж, недорогие россияне, ВСУ уже рядом", - добавил мэр города.
Напомним, что украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в субботу, 10 декабря, прозвучало более десяти взрывов.
В селе Майское вчера раздались взрывы в местной школе . По данным разведки, к моменту прилета там было около 150 военных России.
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