RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Мелитополем раздались звуки взрывов, - Федоров

Фото: Под Мелитополем раздались звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 12 декабря, под Мелитополем в Запорожской области раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"У россиян очередная вечерняя дискотека", – говорится в сообщении.

Федоров отмечает, что из Токмака, Михайловки и пригорода Мелитополя сообщают о взрывах.

"Ждем подтверждения от Генштаба", - добавил мэр города.

Обновлено 21:26

Федоров сообщил, что один из мостов в Мелитополе получил повреждения.

"Это один из стратегически важных мостов после "усталости" Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления. Что ж, недорогие россияне, ВСУ уже рядом", - добавил мэр города.

Напомним, что украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в субботу, 10 декабря, прозвучало более десяти взрывов.

В селе Майское вчера раздались взрывы в местной школе . По данным разведки, к моменту прилета там было около 150 военных России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМелитопольВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВойна в Украине