Под Мелитополем оккупанты будут заселять военных РФ к владельцам трехкомнатных квартир
Военных РФ будут заселять к владельцам трехкомнатных в поселке Мирное под Мелитополем, поскольку большое количество оккупантов негде разместить после отступления из Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского мэра Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.
"Это такое беспрецедентная территориальная община возле города Мелитополя, где почти единственный глава территориального общества стал коллаборантом. Две недели мы информировали о том, что он сам за руку водил россиян и пытался разместить их в квартирах и домах в этом поселке", - говорится в заявлении.
По словам Федорова, коллаборант вел такую норму, что если кто имеет трехкомнатную квартиру, то в одну комнату должны усилить российских военных.
Такую норму ввели, поскольку после отступления российских военных из Херсона значительное их количество разместилось в селах вокруг Мелитополя. Оккупанты заселяются непосредственно в дома и квартиры местных жителей.
Напомним, что раненых оккупантов в Мелитополь свозят грузовиками. Под госпиталь используют даже школу.
В среду, 30 ноября, ночью у Мелитополя (Запорожская область) в двух населенных пунктах были уничтожены казармы российских оккупантов.
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