Под Лубнами раздался взрыв. В ОВА рассказали, что произошло

В Лубенском районе Полтавской области раздался взрыв из-за разгерметизации на магистральном газопроводе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
"По предварительной информации произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. На месте работает ГСЧС", - написал он.
Лунин отметил, что на месте взрыва выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы. Впрочем, ситуация контролируемая.
Отметим, что взрыв в Полтавской области прогремел именно во время воздушной тревоги.
В "Лубнигазе" сообщили, что из-за ЧП на компрессорной станции вблизи города Лубны, аварийные службы приведены в состояние ликвидации аварийной ситуации.
Специалисты начали проверку давления газа на входах в сеть города и осуществляют меры по недопущению аварийных ситуаций на газораспределительной системе города Лубны и Лубенского района.
По уточненной информации "Лубныгаз" не ожидает ограничений газоснабжения на собственных сетях. То есть, отключений не планируется.
По данным Министерства внутренних дел, в 13:00 произошел взрыв вследствие разгерметизации подземного газопровода высокого давления (диаметром 1 тыс. 20 мм, давление 40 атм). Обслуживающим персоналом перекрыты промежуточные задвижки.
"Давление в газопроводе на данном участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.
Пока горения газа не наблюдается. Количество оставшихся абонентов без газоснабжения уточняется. Продолжается тушение сухой травы.
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