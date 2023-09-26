Под Лубнами раздался взрыв. В ОВА рассказали, что произошло

"По предварительной информации произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. На месте работает ГСЧС", - написал он.

Лунин отметил, что на месте взрыва выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы. Впрочем, ситуация контролируемая.

Отметим, что взрыв в Полтавской области прогремел именно во время воздушной тревоги.

Ликвидация ЧП

В "Лубнигазе" сообщили, что из-за ЧП на компрессорной станции вблизи города Лубны, аварийные службы приведены в состояние ликвидации аварийной ситуации.

Специалисты начали проверку давления газа на входах в сеть города и осуществляют меры по недопущению аварийных ситуаций на газораспределительной системе города Лубны и Лубенского района.

По уточненной информации "Лубныгаз" не ожидает ограничений газоснабжения на собственных сетях. То есть, отключений не планируется.

В МВД заявили об отсутствии угрозы населенным пунктам

По данным Министерства внутренних дел, в 13:00 произошел взрыв вследствие разгерметизации подземного газопровода высокого давления (диаметром 1 тыс. 20 мм, давление 40 атм). Обслуживающим персоналом перекрыты промежуточные задвижки.

"Давление в газопроводе на данном участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Пока горения газа не наблюдается. Количество оставшихся абонентов без газоснабжения уточняется. Продолжается тушение сухой травы.

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