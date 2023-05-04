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Под Купянском эксгумировали тела двух человек, которые погибли от обстрела РФ

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Куриловка, Четверг 04 мая 2023 22:19
Под Купянском эксгумировали тела двух человек, которые погибли от обстрела РФ Фото: Эксгумация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 4 мая, под Купянском (Харьковская область) правоохранители эксгумировали тела двух человек, погибших в прошлом году от обстрела РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"В середине сентября прошлого года в селе Куриловка Купянского района во время вражеского обстрела погибли супруги. 44-летний мужчина и женщина 43 лет находились у подъезда дома, в котором проживали, когда российские военные открыли огонь по селу", - говорится. в сообщении.

Отмечается, что потерпевшие погибли на месте. 4 мая правоохранители эксгумировали тела погибших. В настоящее время трупы направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Продолжается расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Напомним, что в городе Снигиревка (Николаевская область) правоохранители обнаружили тела двух человек, которых во время оккупации убили российские военные.

В Херсонской области правоохранители обнаружили тела трех человек, которые в прошлом году погибли из-за обстрелов оккупантов.

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