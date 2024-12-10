Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины

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Молдова уже два года не покупает газ у российского "Газпрома", но ее энергетическая зависимость от РФ остается достаточно большой, что подтверждают последние события в стране.

На днях премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что будет просить парламент объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе. ЧП собирается ввести и Приднестровье. Все из-за того, что в Молдове недостаточно запасов газа и есть риски для электроснабжения страны. "Существуют риски частичного, если не полного нарушения поставок не только газа, но и электроэнергии", – заявил Речан.

Правый берег страны сейчас закупает газ в Европе – порядка 1 млрд кубометров в год. Этот газ может быть российского происхождения, но для Молдовы это не важно – для Кишинева главное, что страна не зависит от контрактов с "Газпромом" (не учитывая Приднестровье - ред.).

Российский газ в объеме до 2 млрд кубометров транзитом через Украину получает только неподконтрольное Кишиневу левобережное Приднестровье. Этот газ используется в том числе для Молдавской ГРЭС, которая на 90% обеспечивает электроэнергией правый берег.

Нехватка газа – проблема №1

Сейчас Молдова столкнулась сразу с несколькими проблемами в энергетике. Первая – недостаток газа. Газ должна была закупать компания "Молдовагаз", мажоритарным акционером которой является "Газпром", и Energocom. Но в течение весны-лета они не запаслась ресурсом, и сейчас потребность в газе обеспечена лишь на 80%. Закупки газа проходили на Румынской товарной бирже и он хранился в ПХГ Румынии и Украины. В Украине хранить газ дешевле, поскольку объемы хранилищ значительно больше. Сейчас в Кишиневе выясняют, кто из этих компаний виноват больше.

Из-за недостаточных запасов Молдове теперь приходится закупать газ в Европе гораздо дороже. В результате его цену для бытовых потребителей и бизнеса с декабря пришлось повысить на 27,5% – до 16,74 леев (38 гривен). После этого, 5 декабря, за допущенные "управленческие ошибки, повлекшие критическую ситуацию", был уволен министр энергетики Виктор Парликов.

Политик считает, что уволен несправедливо, и ответственной за ситуацию называет компанию Energocom, а проблему с газом – преувеличенной. "Тема природного газа в Молдове играет гораздо меньшую роль, чем представляется в информационном пространстве. В Молдове 65% домов отапливаются печами и в качестве основного энергетического ресурса используют дрова, всех все равно волнует тема газа", – заявил Парликов в эфире TV8.

В конце ноября Парликов проводил переговоры в РФ с руководством "Газпрома" о возможностях поставок газа или через Украину, или через Турцию. Но результатов они не принесли. "Газпром" лишь в очередной раз напомнил Кишиневу о долге в 709 млн долларов, который, по его версии, накопился еще в 2021 году за поставки газа по прошлому контракту. Однако Кишинев как не признавал, так и не признает этот долг.

Министр энергетики РМ Виктор Парликов (фото Getty Images)

Тем не менее в Молдове все же надеются, что после прекращения транзита через Украину РФ перенаправит объемы газа на альтернативный путь поставок – через Турцию.

"Газпром" имеет договорные обязательства, и мы исходим из того, что они их выполнят… Технически и коммерчески "Газпром" имеет возможность продолжать поставки газа в регион (Приднестровье – ред.) независимо от ситуации с транзитом через Украину. Поэтому это вопрос их выбора – выполнять существующий контракт или нет", – сообщили РБК-Украина в Министерстве энергетики РМ. Там подтвердили, что позиция Кишинева состоит в том, чтобы "не препятствовать усилиям "Газпрома" поставлять газ в Приднестровский регион как через территорию Украины, так и по альтернативным маршрутам".

Кишинев боится кризиса в Приднестровье

Если поставок через Турцию не будет, то в Кишиневе ожидают осложнений на левом берегу - там могут возникнуть проблемы с производством электроэнергии. "Это привело бы к кризису в Приднестровском регионе и, вероятно, повлекло бы за собой волну внутренне перемещенных лиц на правый берег", – заявили в Минэнерго РМ.

Технически возможности поставлять в Приднестровье газ, закупаемый в Европе, есть. Но он будет дороже. "Наибольшая проблема заключается в обеспечении оплаты за газ в Приднестровском регионе, поскольку население там привыкло к очень низким тарифам, даже близко не покрывающим реальную стоимость газа", – отметили в Минэнерго Молдовы.

В правительстве страны уже начали готовить жителей Приднестровья к возможному повышению цен на газ. Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян предупредил, что тарифы на правом и левом берегу могут быть одинаковыми.

"За этот газ надо будет платить по рыночной цене. Правительство окажет помощь, могут применить механизм компенсаций в холодный период, но речи о льготных ценах для левого берега не идет, так как газ будет закупаться на рынке, и за него нужно платить. Жители приднестровского региона будут платить за газ столько же, сколько и в остальной Молдове. Есть равноправие, на правом и на левом берегу одни и те же граждане, мы не делаем никакой разницы", – сказал Серебрян.

Электроэнергия – проблема №2

Вторая проблема – электроэнергия. При отсутствии российского газа в Приднестровье могут возникнуть серьезные риски сокращения генерации электроэнергии. Местная ГРЭС фактически контролируется Россией, которой ничего не стоит даже при наличии альтернативного газа, если не полностью остановить станцию, то сократить производство электроэнергии до объемов, необходимых только региону. Источники издания в Киеве говорят, что Кишинев учитывает такую вероятность и на рабочих международных встречах говорит об этом.

Молдавская ГРЭС (фото Getty Images)

Дефицит электроэнергии теоретически можно покрыть за счет импорта из Румынии. Но практически с этим тоже могут возникнуть сложности, считает молдавский эксперт в энергетике Сергей Тофилат. "В Румынии тоже создался дефицит. Они берут (э/э – ред.) в Венгрии, Болгарии. Получается, что на Балканах возник дефицит, цены подскочили, потому что нет нормального соединения с континентальной Европой – там цены ниже. Если мы еще вольемся в это рынок, цены еще подскочат", – заявил он в эфире Jurnaltv.md.

Если полностью заменить газ и электроэнергию импортом из Европы, то цены в Приднестровье вырастут в разы. "Тогда жители (Приднестровья – ред.) испытают экономический шок: цена на газ вырастет в 15 раз, а на электричество – в четыре. Кишиневу придется где-то занимать до 300 миллионов евро в год", – говорил Тофилат еще в марте 2024 года.

Его слова подтверждают, что в Молдове прекрасно знали и обсуждали возможные проблемы с поставками энергоресурсов, но все-таки надеялись на продолжении сотрудничества с Россией и не предприняли никаких действия для поиска альтернативы.

Может ли Молдове помочь Украина

Небольшие объемы газа и электроэнергии Молдове теоретически могла бы поставить Украина. Но сегодня, учитывая военную ситуацию и постоянные обстрелы энергообъектов, это практически невозможно, сказал РБК-Украина источник в украинском правительстве.

"Раньше мы им давали электроэнергию. Но не сейчас", – сказал собеседник.

При этом, по информации издания, Молдова просила Украину о помощи с поставками угля, которым хотели заменить газ при производстве электроэнергии. Но по характеристикам украинский уголь им не подошел.

Молдова собиралась закупать газ у НАК "Нафтогаз Украины" еще в 2020 году. В декабре 2019 года, когда еще не был подписан новый транзитный контракт между НАК и "Газпромом", правительство РМ договорилось с ЕБРР об аккредитиве на 50 млн долларов на случай прекращения транзита. Предполагалось, что за эти деньги НАК в качестве экстренной поддержки купит 0,4 млрд кубометров газ в Европе и продаст его Молдове. Но аккредитив не был использован, поскольку транзит газа через Украину продолжился – "Нафтогаз" и "Газпром" подписали 30 декабря 2019 года новый контракт на транзит, срок действия которого истекает 31 декабря 2024 года.

Кризис и его последствия

Учитывая комплекс проблем и нерешенных вопросов, энергетический кризис в Молдове вполне вероятен. И он будет не первым. Три года назад в стране уже объявляли чрезвычайное положение в энергетике, когда осенью 2021 года Газпром не хотел продлевать контракт на закупку газа с "Молдовагаз", требуя уплаты долга. Но тогда сторонам удалось договориться и контракт был продлен на 5 лет.

В конце 2022 года РФ пыталась спровоцировать кризис, сократив поставку газа до 5,7 млн кубометров в сутки. Такой объем газа полностью потребляет Приднестровье. В РФ рассчитывали, что Кишинев заберет этот газ для правого берега. Но план не сработал, и Молдова начала закупать газ в Европе.

Новый кризис может быть гораздо серьезнее. До парламентских выборов в Молдове осталось несколько месяцев. Они должны пройти летом, но в стране уже говорят о досрочных выборах.

Энергетический кризис в Молдове может стать решающим фактором на парламентских выборах, способствуя росту популярности пророссийских сил, которые обещают "решить проблему" энергоснабжения. В Гагаузии пророссийские политики уже начали проводить митинги с требованиями отставки правительства и президента Майи Санду, сообщает молдавское агентство IPN.

Если к началу года разрешить энергетические проблемы не удастся, а пока это выглядит маловероятным, страна столкнется с отсутствием газа и, возможно, с проблемами с поставками электроэнергии. Вполне вероятно, что трудности продлятся недолго – ровно столько, чтобы люди ощутили зависимость от поставок энергоносителей из РФ. После чего Москва может пойти на какие-то "уступки", скажем, согласится на поставки газа через Турцию.

Дркгой вопрос, какую цену придется заплатить Кишиневу за такие "уступки"? Эксперт по вопросам энергетики Центра анализа европейской политики (СЕРА) Сергей Макогон вообще считает, что в итоге цель Москвы – вынудить Киев продолжить транзит российского газа. "Я лично не вижу в Молдове критических энергетических рисков. Думаю, этот скандал был искусственно создан пророссийскими силами, в том числе чтобы подорвать доверие к действующему проевропейскому правительству и заставить Украину продолжить транзит российского газа после 2024 года", – заявил он в комментарии РБК-Украина. Но, позволив транзит Молдове, Украина не сможет отказать Словакии, которая тоже заинтересована продолжать получать газ через Украину.

Теоретически поставки газа в Молдову через Украину могут продолжится, если "Молдовагаз" изменит контракт с "Газпромом" и начнет покупать газ на восточной границе Украины. Такой вариант для транзита не только в Молдову, но и в другие страны допускали и в "Нафтогазе", и правительстве Украины.

Кроме того, Молдова теоретически может закачивать газ на хранение в украинские ПХГ, а потом отбирать его по мере необходимости. Пока же, по информации молдавских СМИ, Европейская комиссия попросила Кишинев подготовить план на случай прекращения транзита газа через Украину и готова оказать поддержку, чтобы гарантировать энергобезопасность страны.