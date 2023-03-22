Под Киевом женщина выбросила сына из окна 5 этажа: младенец погиб

В Вишневом Киевской области произошла трагедия: женщина выбросила своего двухмесячного сына с 5 этажа многоэтажке. Мальчик не выжил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.
"Мать выбросила младенца с 5 этажа. Трагедия случилась в городе Вишневое 21 марта, - рассказал он.
По его словам, 2-месячного мальчика срочно госпитализировали в больницу, но от полученных травм ребенок погиб.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, не исключено, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия. По данному факту открыт ЕРДР.
Как сообщалось, в четверг, 16 февраля, в Броварах Киевской области произошла трагедия. 11-летняя девочка погибла после падения с 14 этажа.
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