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Под Киевом женщина выбросила сына из окна 5 этажа: младенец погиб

Фото: в Вишневом Киевской области произошла трагедия, погиб двухмесячный ребенок (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

В Вишневом Киевской области произошла трагедия: женщина выбросила своего двухмесячного сына с 5 этажа многоэтажке. Мальчик не выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Мать выбросила младенца с 5 этажа. Трагедия случилась в городе Вишневое 21 марта, - рассказал он.

По его словам, 2-месячного мальчика срочно госпитализировали в больницу, но от полученных травм ребенок погиб.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, не исключено, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия. По данному факту открыт ЕРДР.

Как сообщалось, в четверг, 16 февраля, в Броварах Киевской области произошла трагедия. 11-летняя девочка погибла после падения с 14 этажа.

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