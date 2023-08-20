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Под Киевом в результате взрыва в центре МВД погибли четыре человека

Иллюстративное фото: Под Киевом в результате взрыва в центре МВД погибли четыре человека (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Под Киевом в результате взрыва в Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД погибли четыре работника.

Об этом заявила представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По ее словам, в результате взрыва погибли четыре работника ГНДКЦ.

Взрыв под Киевом

Вчера утром в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района прогремел взрыв. Позже стало известно о пожаре в складском помещении Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

В 12 часов пожар в складском помещении здания МВД ликвидировали. В результате взрыва и возгорания частично повреждены фасады, находящиеся рядом с местом пожара

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