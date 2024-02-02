Под Киевом произошел пожар в двухэтажном доме: внутри была семья с 5 детьми

Под Киевом 2 февраля произошел пожар в двухэтажном доме, где на тот момент находилась семья с 5 детьми. Взрослые и дети попали в ловушку, поскольку решетки не давали выбраться на улицу, а двери уже охватил огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Киевской области .

"2 февраля в 03:50 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о пожаре в с. Красная Слобода по ул. Полевая", - говорится в сообщении.

Приехавшие на вызов спасатели обратили внимание на то, что рядом с пылающим двухэтажным домом находятся детские коляски и велосипеды и предположили, что внутри есть дети.

"Но попасть в дом было невозможно, потому что на окнах были решетки. Семья внутри проснулась и пыталась выбраться наружу, но огонь уже охватил дверь",- рассказали в ведомстве.

Пожарным пришлось срезать решетку и через окно достать всю семью - пятеро детей 2023, 2022, 2020, 2015, 2012 г.р. и двух взрослых 1992 г.р.

Как рассказали соседи, вызывая спасательную службу, они не знали, что в доме есть люди, потому что семья выезжала на запад страны и только несколько дней, как вернулась.

Как сообщалось, в Житомирской области 28 января во время пожара, произошедшего в частном жилом доме в с. Грабняк, погибли две малолетние сестры.

Кроме того, пожар в многоэтажке в Киеве произошел 6 ноября 2023 года. Пожарные спасли троих детей и женщину.