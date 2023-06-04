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Под Киевом вспыхнул масштабный пожар: горят пластиковые трубы

Фото: в Вышгороде на поле загорелись пластиковые трубы (t.me/policekyivregion)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул недалеко от Киева 4 июня. На поле загорелись пластиковые трубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.

Возгорание произошло в Вышгородском районе Киевской области.

"Предварительно в поле горят пластиковые трубы. На месте работают спасатели и полицейские. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.

В настоящее время причина пожара неизвестна, ее устанавливают специалисты.

Жители Киева в соцсетях сообщают, что огромный столб дыма от пожара можно увидеть даже из центра столицы.

Напомним, 25 мая на трассе Харьков-Киев недалеко от Киева взорвался бензовоз. В результате инцидента вспыхнул масштабный пожар, поэтому трассу перекрыли.

Как сообщалось, в Соломенском районе столицы в конце мая загорелась открытая территория. Дым от пожара видели во многих районах Киева.

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