Под Киевом может быть громко: будут работать саперы

Сегодня в Вышгородском районе сегодня саперы ГСЧС проведут ликвидацию ВНП.

Работы плановые, поэтому жителей просят сохранять спокойствие при взрывах.

Отметим, что вчера в Киевской области также уничтожали взрывоопасные предметы.

Кроме того, недавно в лесу в Вышгородском районе мужчина обнаружил реактивную противотанковую гранату.

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