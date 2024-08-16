Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении

Покровское направление фронта остается целью №1 для российских войск. На Доннечине идут самые жестокие бои, ситуацию здесь военные называют крайне тяжелой. Репортеры провели неделю на позициях 31 ОМБр. Больше – в репортаже военной корреспондентки РБК-Украина Богданы Лясковской.
Покровское направление фронта остается целью №1 для российских войск. На Доннечине идут самые жестокие бои, ситуацию здесь военные называют крайне тяжелой. Репортеры провели неделю на позициях 31 ОМБр. Больше – в репортаже военной корреспондентки РБК-Украина Богданы Лясковской.
Бригада – это механизм. Пехотинцы не могут держать оборону без поддержки артиллерии, которая в свою очередь не могла бы работать без аэроразведки. Война – сложная и технологическая, но овладевать этой наукой приходится бывшим гражданским, которые сделали свой выбор и присоединились к рядам Сил обороны. РБК-Украина побывало на позициях 31 ОМБр на Покровском направлении и пообщалось с военными о войне, оружии, мечтах и победе.
Донецкий фронт встречает, к сожалению, уже обычными и неприятными звуками взрывов. Рядом с дорогой попадают КАБы, стоит густой дым. Поля вокруг давно выгорели от вражеского огня.
"Маскирование – это жизнь", – фраза, которую слышим едва ли не в каждом подразделении. Вспоминая это, быстро прячем автомобиль в чаще, чтобы россияне из БПЛА не заметили лишних объектов рядом с позициями бойцов. Правда, наши военные иногда намеренно оставляют "заманушки" – макеты оружия, чтобы отвлечь россиян от настоящей техники и позиций. Неподалеку есть именно такое бутафорное "оружие".
Нас встречает группа артиллеристов. Это мужчины среднего и старшего возраста, в прошлом все гражданские. Командир гаубицы с позывным "Бабай" раньше занимался ремонтами, но вот уже полтора года вместо ремонтного оборудования у него военная техника. "Мне пришла повестка. Сказали идти. Надо – значит надо! Кто-то должен защищать" , - говорит мужчина.
В начале службы "Бабай" был наводчиком. Он признается, что работа была легче. Командир же должен держать все в голове – сколько снарядов завезли, сколько использовали, правильно ли прицел приведен, даже вовремя и правильно ли снаряд поднесли.
Его гаубица предназначена для поражения пехоты противника, но также может уничтожать танки и БМП. Благодаря ударной волне с обломками удается "косить" личный состав врага, а также помогать огневой поддержке нашим пехотинцам.
"Нашей пехоте надо зайти, а не могут. Там посадка, ее надо зачистить, но деревья мешают. Тогда даем залпов двадцать и посадка зачищается, кацапы остаются без прикрытия, а наши могут спокойно зайти и зачистить их", – словно о простых будничных вещах рассказывает "Бабай" о фронтовых буднях.
Пока экипаж гаубицы ожидает команды, бойцы приглашают выпить кофе. Горячий напиток, сделанный на свежем воздухе в алюминиевой чашке, имеет особенный вкус. Атмосфера здесь тоже особенная. Вместе с бойцами сидим за самодельным деревянным столиком. Многие из них родом из Сумщины, которая тоже страдает от российских обстрелов. Мужчины мечтают об отпуске, но говорят, что сейчас некогда отдыхать.
Как только ребята слышат команду по рации, вмиг встают и бегут к гаубице. Пришло сообщение от разведки о скоплении вражеской силы. Бойцы снимают маскировку с установки, номер обслуживания готовит снаряд. Командир в это время делает расчеты. Времени не так много, нужно успеть отработать, пока враг не продвинулся на новые позиции. Несколько выстрелов – цель поражена. Не успели мы перевести дух от звука собственных снарядов, как пришлось прятаться от вражеских.
"Все в укрытие!" – восклицает командир.
Быстро успеваем впрыгнуть в блиндаж, как на нас сразу посыпалась груда земли от взрывной волны. После выстрелов по врагу экипаж гаубицы также может стать мишенью, но нам еще раз повезло – снаряд попал в ложную цель.
Эта группа артиллеристов на фронте уже более полутора лет. На вопросы об усталости отшучиваются, потому что понимают, что нужно продолжать работать. А мечтают только об одном. "Хочется, чтобы эта война закончилась. Хочется услышать в рацию вместо "К бою!", чтобы сказали "Рашка капитулирует! Домой! Но пока молчание, поэтому должны отбиваться", - говорит Бабай.
Позиции реактивников напоминают небольшой городок. Вокруг много разных блиндажей, где живут военные, чуть дальше расположена техника, еще одна тропа ведет к импровизированной кухне. Запах вокруг просто невероятный, именно перед нашим приходом повар наварил огромную кастрюлю борща. На веревках сушатся вещи, а по бокам еще один блиндаж - "кабинет командира".
Командир "Града" "Филин" размаскирует технику, называя ее драконом. Бронемашина подстроена под новые реалии, на ней установили несколько станций РЭБ от FPV-дронов. Укрываться приходится и от больших БПЛА типа "Ланцета". БМ-20 "Град" установлена на базе Урал-4320, это дизельная версия. Дальность стрельбы – 20 км. Через 20 секунд можно выпустить целый пакет боекомплекта.
"Мы наносим огненное поражение по живой силе противника, колоннам техники, осуществляем контрбатарейную борьбу и достаточно успешно. Работаем регулярно, не отстаем от наших врагов, лупим, чтобы их штурмовые подразделения немножко приседали, а не шли в полный рост", - рассказывает "Филин".
После отработки экипажа нужно очень быстро уезжать с места, звук от "Града" настолько громкий, что враг сразу понимает откуда была атака, поэтому будет пытаться поразить ответ.
На Покровском направлении противник применяет большое количество вооружения. Реактивникам приходится противодействовать минометам, РСЗО и таким же БМ-20 "Град". Главное же – отследить штурмовые группы и не допустить, чтобы они смогли подойти к украинским пехотинцам.
"Филин" уверен, что это направление для россиян приоритетно. Их цель – дойти до трассы Константиновка-Покровск, чтобы логистика поставок ВСУ разделилась. Силы обороны сдерживают наступление, но в последние месяцы враг имел успехи в продвижении.
"Нам нужно постоянно наносить огненное поражение. И я думаю, что они не бессмертны. Они ложатся, умирают и очень большим количеством. Недавно у нас была стрельба. Мы передний край их немного "прочесали". Так там просто все горело, а они выбросили тела погибших и пошли дальше, они своих собратьев не жалеют", – рассказал "Филин".
На место уничтоженных россиян кремлевская верхушка отправляет все новые и новые пополнения. Высокие зарплаты все еще являются стимулом для граждан государства-агрессора уходить на чужую им землю. Но, несмотря на большие потери у россиян, нельзя недооценивать врага, ведь такими штурмами им удается добиваться успехов.
"Россияне называют своих штурмовков "карандашами", потому что те быстро ломаются", – иронически замечает командир бронемашины.
У врага есть мощные системы РЛС, в частности, "Зоопарк", которые работают на определение именно таких целей, как группа артиллеристов. "Мы приоритетная цель для врага. Потому что артиллерия остается богами войны. Мы молниеносно наказываем врага!" – уверяет "Филин".
Очень важно остаться незамеченными, иначе россияне смогут обстрелять эту позицию. В "зеленке" военные прикрыты деревьями и маскировочными сетками, но все равно не совершают лишних движений.
Перед нами еще одно из разрушенных россиянами сел Донбасса. Через полчаса наступит рассвет, поэтому нужно очень быстро добраться до позиции группы FPV-дронов.
В этом населенном пункте еще недавно жили люди. По словам бойцов, здесь можно увидеть скот, оставленный местными – коровы, свиньи и куры иногда бродят рядом с позициями военных. Люди не смогли унести животных с собой, а когда уезжали, приносили бойцам куриные яйца.
Часто жители сел до последнего пытаются оставаться дома. Картина опустошенных сел и разрушенных там домов выглядит печально. Еще недавно здесь была чья-то жизнь, а сейчас – поле боя.
В одной из избушек группа БПЛА обустроила себе рабочее место в подвале. У входа до сих пор стоят банки с компотами, которые владельцы подготовили себе на зиму, а рядом с ними – готовые к бою дроны.
В рации постоянно слышно активное обсуждение работы, другие группы FPV-дронов уже работают, постоянно ведется наблюдение за местностью, где скапливается враг.
"Там танк, надо подбить его", – слышим в рации.
Сейчас уничтожить технику гораздо труднее, чем раньше. Россияне учатся, и теперь на все автомобили и танки прикрепляют системы РЭБ, глушащие дроны на подлете. Используют для этого разные частоты.
Россияне пытаются взять Покровск, для этого используют танки, БМП и пехоту. На технике подвозят штурмовые группы, которые высаживаются и закрепляются на новых позициях. Бойцы пытаются этому противодействовать.
"Сегодня был штурм, ехало три бронетехники, два БМП и один танк. БМП сразу поразили, а другая техника смогла доехать поближе к нам, там уже уничтожили", – рассказывает пилот FPV "Сафрон".
Мужчина признается, что труднее всего для него на войне то, что не всегда удается отразить враждебное наступление. Когда в сторону наших позиций едет техника, а не удается туда подлететь и уничтожить. И у самих россиян хватает дронов, они перенимают опыт украинцев молниеносно, также ставя на поток производство FPV.
На этом направлении их очень много, поэтому и украинским силам обороны приходится постоянно работать над тем, чтобы противодействовать смертельным БПЛА. Бойцы говорят, что сейчас так много РЭБ-систем с разными частотами, глушащими сигнал, что, возможно, в один день никто не сможет летать – ни украинские дроны, ни российские.
Самое страшное и разрушительное оружие на этой войне – это управляемые авиабомбы. Россияне постоянно упрекают их в позициях украинских Сил обороны и буквально стирают в труху населенные пункты Востока Украины. Прилет КАБ репортерам РБК-Украина пришлось почувствовать на себе.
Пока мы общались с бойцами, появился звук – будто что-то шелестит и стремительно приближается. Еще секунда – и громкий взрыв, подвал дрогнул с бешеной силой, на голову посыпался песок, все упали на землю.
– Живые!
Подвал, в котором мы сидели, завалил, проход полностью засыпан камнями, частью двери и кровли. Едва придя в себя, понимаем, как нам повезло – КАБ попал за 50 метров.