Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении

Бригада – это механизм. Пехотинцы не могут держать оборону без поддержки артиллерии, которая в свою очередь не могла бы работать без аэроразведки. Война – сложная и технологическая, но овладевать этой наукой приходится бывшим гражданским, которые сделали свой выбор и присоединились к рядам Сил обороны. РБК-Украина побывало на позициях 31 ОМБр на Покровском направлении и пообщалось с военными о войне, оружии, мечтах и победе.

Кофе под взрывы КАБов

Донецкий фронт встречает, к сожалению, уже обычными и неприятными звуками взрывов. Рядом с дорогой попадают КАБы, стоит густой дым. Поля вокруг давно выгорели от вражеского огня.

"Маскирование – это жизнь", – фраза, которую слышим едва ли не в каждом подразделении. Вспоминая это, быстро прячем автомобиль в чаще, чтобы россияне из БПЛА не заметили лишних объектов рядом с позициями бойцов. Правда, наши военные иногда намеренно оставляют "заманушки" – макеты оружия, чтобы отвлечь россиян от настоящей техники и позиций. Неподалеку есть именно такое бутафорное "оружие".

Нас встречает группа артиллеристов. Это мужчины среднего и старшего возраста, в прошлом все гражданские. Командир гаубицы с позывным "Бабай" раньше занимался ремонтами, но вот уже полтора года вместо ремонтного оборудования у него военная техника. "Мне пришла повестка. Сказали идти. Надо – значит надо! Кто-то должен защищать" , - говорит мужчина.

В распоряжении Бабая 122 мм гаубица Д-30, которая может поражать врага на расстоянии до 15 км. "Гаубица Д-30 бьет очень точно. Если не с первого выстрела, то со второго, учитывая поправки, попадает куда надо. Бьет на 14,7 км. Но есть реактивные снаряды, которые бьют на 20 километров." Такие бы очень хотелось", – рассказывает военный.

В начале службы "Бабай" был наводчиком. Он признается, что работа была легче. Командир же должен держать все в голове – сколько снарядов завезли, сколько использовали, правильно ли прицел приведен, даже вовремя и правильно ли снаряд поднесли.

Его гаубица предназначена для поражения пехоты противника, но также может уничтожать танки и БМП. Благодаря ударной волне с обломками удается "косить" личный состав врага, а также помогать огневой поддержке нашим пехотинцам.

"Нашей пехоте надо зайти, а не могут. Там посадка, ее надо зачистить, но деревья мешают. Тогда даем залпов двадцать и посадка зачищается, кацапы остаются без прикрытия, а наши могут спокойно зайти и зачистить их", – словно о простых будничных вещах рассказывает "Бабай" о фронтовых буднях.

Пока экипаж гаубицы ожидает команды, бойцы приглашают выпить кофе. Горячий напиток, сделанный на свежем воздухе в алюминиевой чашке, имеет особенный вкус. Атмосфера здесь тоже особенная. Вместе с бойцами сидим за самодельным деревянным столиком. Многие из них родом из Сумщины, которая тоже страдает от российских обстрелов. Мужчины мечтают об отпуске, но говорят, что сейчас некогда отдыхать.

Рядом с импровизированной кухней – блиндаж, который сами бойцы называют "домом". Шутят, что для них это чуть ли не "номер люкс" – там есть несколько кроватей и место для вещей. Разговор же продолжается под звуки взрывов – досаждают все те же КАБы. Для наших защитников это самая большая проблема. Россияне продолжают применить авиацию, равняя все вокруг с землей.

Как только ребята слышат команду по рации, вмиг встают и бегут к гаубице. Пришло сообщение от разведки о скоплении вражеской силы. Бойцы снимают маскировку с установки, номер обслуживания готовит снаряд. Командир в это время делает расчеты. Времени не так много, нужно успеть отработать, пока враг не продвинулся на новые позиции. Несколько выстрелов – цель поражена. Не успели мы перевести дух от звука собственных снарядов, как пришлось прятаться от вражеских.

"Все в укрытие!" – восклицает командир.

Быстро успеваем впрыгнуть в блиндаж, как на нас сразу посыпалась груда земли от взрывной волны. После выстрелов по врагу экипаж гаубицы также может стать мишенью, но нам еще раз повезло – снаряд попал в ложную цель.

Эта группа артиллеристов на фронте уже более полутора лет. На вопросы об усталости отшучиваются, потому что понимают, что нужно продолжать работать. А мечтают только об одном. "Хочется, чтобы эта война закончилась. Хочется услышать в рацию вместо "К бою!", чтобы сказали "Рашка капитулирует! Домой! Но пока молчание, поэтому должны отбиваться", - говорит Бабай.

Дракон "Филина" или как работает "Град"

Позиции реактивников напоминают небольшой городок. Вокруг много разных блиндажей, где живут военные, чуть дальше расположена техника, еще одна тропа ведет к импровизированной кухне. Запах вокруг просто невероятный, именно перед нашим приходом повар наварил огромную кастрюлю борща. На веревках сушатся вещи, а по бокам еще один блиндаж - "кабинет командира".

Командир "Града" "Филин" размаскирует технику, называя ее драконом. Бронемашина подстроена под новые реалии, на ней установили несколько станций РЭБ от FPV-дронов. Укрываться приходится и от больших БПЛА типа "Ланцета". БМ-20 "Град" установлена на базе Урал-4320, это дизельная версия. Дальность стрельбы – 20 км. Через 20 секунд можно выпустить целый пакет боекомплекта.

Пристрел производится с помощью разведывательных дронов. Сначала идет пристрелка, по видео можно откорректировать огонь. После точной наводки командир делает руками указательные движения и дает команду - "Залпом 333!" После чего следует массивное поражение полным пакетом "Града".

"Мы наносим огненное поражение по живой силе противника, колоннам техники, осуществляем контрбатарейную борьбу и достаточно успешно. Работаем регулярно, не отстаем от наших врагов, лупим, чтобы их штурмовые подразделения немножко приседали, а не шли в полный рост", - рассказывает "Филин".

После отработки экипажа нужно очень быстро уезжать с места, звук от "Града" настолько громкий, что враг сразу понимает откуда была атака, поэтому будет пытаться поразить ответ.

На Покровском направлении противник применяет большое количество вооружения. Реактивникам приходится противодействовать минометам, РСЗО и таким же БМ-20 "Град". Главное же – отследить штурмовые группы и не допустить, чтобы они смогли подойти к украинским пехотинцам.

"Филин" уверен, что это направление для россиян приоритетно. Их цель – дойти до трассы Константиновка-Покровск, чтобы логистика поставок ВСУ разделилась. Силы обороны сдерживают наступление, но в последние месяцы враг имел успехи в продвижении.

"Нам нужно постоянно наносить огненное поражение. И я думаю, что они не бессмертны. Они ложатся, умирают и очень большим количеством. Недавно у нас была стрельба. Мы передний край их немного "прочесали". Так там просто все горело, а они выбросили тела погибших и пошли дальше, они своих собратьев не жалеют", – рассказал "Филин".

На место уничтоженных россиян кремлевская верхушка отправляет все новые и новые пополнения. Высокие зарплаты все еще являются стимулом для граждан государства-агрессора уходить на чужую им землю. Но, несмотря на большие потери у россиян, нельзя недооценивать врага, ведь такими штурмами им удается добиваться успехов.

"Россияне называют своих штурмовков "карандашами", потому что те быстро ломаются", – иронически замечает командир бронемашины.

У врага есть мощные системы РЛС, в частности, "Зоопарк", которые работают на определение именно таких целей, как группа артиллеристов. "Мы приоритетная цель для врага. Потому что артиллерия остается богами войны. Мы молниеносно наказываем врага!" – уверяет "Филин".

Во время разговора слышим пронзительный звук. Сигнал идет от маленького черного устройства – "Сахарок". Это детектор дронов, который помогает обнаруживать их в радиусе местонахождения группы. Поскольку россияне очень активно применяют беспилотники, без такого устройства почти невозможно обойтись. Сейчас "Сахарок" сигнализирует о том, что рядом летает вражеский разведывательный БПЛА.

Очень важно остаться незамеченными, иначе россияне смогут обстрелять эту позицию. В "зеленке" военные прикрыты деревьями и маскировочными сетками, но все равно не совершают лишних движений.

FPV-дроны и обстрел КАБом

Перед нами еще одно из разрушенных россиянами сел Донбасса. Через полчаса наступит рассвет, поэтому нужно очень быстро добраться до позиции группы FPV-дронов.

В этом населенном пункте еще недавно жили люди. По словам бойцов, здесь можно увидеть скот, оставленный местными – коровы, свиньи и куры иногда бродят рядом с позициями военных. Люди не смогли унести животных с собой, а когда уезжали, приносили бойцам куриные яйца.

Часто жители сел до последнего пытаются оставаться дома. Картина опустошенных сел и разрушенных там домов выглядит печально. Еще недавно здесь была чья-то жизнь, а сейчас – поле боя.

В одной из избушек группа БПЛА обустроила себе рабочее место в подвале. У входа до сих пор стоят банки с компотами, которые владельцы подготовили себе на зиму, а рядом с ними – готовые к бою дроны.

В рации постоянно слышно активное обсуждение работы, другие группы FPV-дронов уже работают, постоянно ведется наблюдение за местностью, где скапливается враг.

"Там танк, надо подбить его", – слышим в рации.

Ребята быстро приступают к работе, чтобы уничтожить выдвигаемую в сторону позиций Сил обороны технику. Один быстро готовит дрон, а пилот надевает очки и начинает свой вылет.

Сейчас уничтожить технику гораздо труднее, чем раньше. Россияне учатся, и теперь на все автомобили и танки прикрепляют системы РЭБ, глушащие дроны на подлете. Используют для этого разные частоты.

Россияне пытаются взять Покровск, для этого используют танки, БМП и пехоту. На технике подвозят штурмовые группы, которые высаживаются и закрепляются на новых позициях. Бойцы пытаются этому противодействовать.

"Сегодня был штурм, ехало три бронетехники, два БМП и один танк. БМП сразу поразили, а другая техника смогла доехать поближе к нам, там уже уничтожили", – рассказывает пилот FPV "Сафрон".

Мужчина признается, что труднее всего для него на войне то, что не всегда удается отразить враждебное наступление. Когда в сторону наших позиций едет техника, а не удается туда подлететь и уничтожить. И у самих россиян хватает дронов, они перенимают опыт украинцев молниеносно, также ставя на поток производство FPV.

На этом направлении их очень много, поэтому и украинским силам обороны приходится постоянно работать над тем, чтобы противодействовать смертельным БПЛА. Бойцы говорят, что сейчас так много РЭБ-систем с разными частотами, глушащими сигнал, что, возможно, в один день никто не сможет летать – ни украинские дроны, ни российские.

Самое страшное и разрушительное оружие на этой войне – это управляемые авиабомбы. Россияне постоянно упрекают их в позициях украинских Сил обороны и буквально стирают в труху населенные пункты Востока Украины. Прилет КАБ репортерам РБК-Украина пришлось почувствовать на себе.

Пока мы общались с бойцами, появился звук – будто что-то шелестит и стремительно приближается. Еще секунда – и громкий взрыв, подвал дрогнул с бешеной силой, на голову посыпался песок, все упали на землю.

– Живые!

Подвал, в котором мы сидели, завалил, проход полностью засыпан камнями, частью двери и кровли. Едва придя в себя, понимаем, как нам повезло – КАБ попал за 50 метров.

Раскопав выход из подвала, видим вокруг последствия удара. Россияне пытаются уничтожить все на своем пути, полностью зачистить территорию людей и, кажется, вообще от всего живого. С ужасом приходит понимание, насколько тяжелые битвы нас еще ждут, чтобы не допустить, чтобы еще больше городов превратились в развалины, захватываемые оккупантами. Но как и у военных, держащих оборону, так и у гражданских нет иного выбора, кроме как принять этот вызов и этот бой.