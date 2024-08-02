Битва у "западных ворот Донбасса". Чем живет прифронтовый Покровск и как выглядит город

После оккупации Авдеевки россияне взяли курс на захват Покровска. На этом направлении фронта скоплено больше сил русской армии. Оккупанты ежедневно штурмуют украинские позиции, пытаясь сместить линию фронта. Как сейчас живет город рядом с тяжелейшим участком фронта, – в репортаже военной корреспондентки РБК-Украина Богданы Лясковской.

Город Покровск Донецкой области называют "западными воротами Донбасса". До вторжения РФ здесь проживало более 80 тысяч человек. Но из-за опасности приближения фронта количество жителей постоянно уменьшается. Как и расстояние до линии столкновения, до которой уже около 20 километров. Россияне понемногу, но постоянно продвигаются вперед. Для врага Покровск – это цель номер один , о чем накануне заявил президент Владимир Зеленский.

За последние недели русским войскам удалось продвинуться на нескольких флангах Покровского направления. Наибольший прорыв удался в районе населённых пунктов Прогресс и Вовче – эти села уже под оккупацией. Российская армия теперь пытается выйти в Гродовку, что, вероятно, позволит врагу взять под артиллерийский огонь и сам Покровск.

Въезжая в город, поначалу может показаться, что война сильно его не коснулась. Коммунальные службы в обычном ритме начинают утро – подстригают газоны и убирают мусор. Почти повсюду посажены аккуратные цветники с розами. Люди пытаются жить привычной жизнью, насколько это возможно. В городе открыты магазины с продуктами, работают больницы, салоны красоты, несколько супермаркетов, кофейни, ресторанчики и торговые центры. Но после 19 часов Покровск пустеет – комендантский час здесь начинается в 21:00.

Ощущение покоя по приезду длится недолго, в привычный ритм людей вмешиваются взрывы. Отсюда постоянно слышны звуки КАбов – авиабомб, по которым россияне буквально засыпают линию фронта. Местные к взрывам относятся уже достаточно спокойно, где-то даже флегматично, могут на момент остановиться, постоять и дальше продолжают свои дела.

Продавщица в магазине со вздохом замирает, услышав грохот в небе.

– Неужели снова ракета? Хоть бы не сюда.

Как только звук пропадает, женщина с облегчением продолжает пробивать товары. Покровчане, кажется, полушутя иногда называют себя без пяти минут бездомными, понимая, что каждый последующий авиаудар может оставить их без крова.

– Сегодня у нас есть дом, а завтра его может уже и не быть, – говорит один из местных.

За время войны по Покровску враг совершил более 80 обстрелов, только 31 – за этот год. Россияне бьют ракетами С-300 и "Искандерами". Последние месяцы по городу уже достают РСЗО "Смерч" и "Торнадо", говорит глава Покровской военной администрации Сергей Добряк.

Несмотря на все, Покровск держится. Более того, именно здесь продолжает функционировать единственный на всю Донецкую область роддом, где еженедельно на свет появляется 3-4 ребенка. А недавно открыли новое отделение интенсивной терапии для недоношенных младенцев.

На вопрос, есть ли уже разработанный план эвакуации на случай приближения линии фронта, глава Покровска уверенно отвечает, что в настоящее время разработаны очереди транспортировки и есть договоренности с городами на более безопасной территории.

Несмотря на риски, как и во многих других прифронтовых городах, люди не спешат покидать дома. Кому-то некуда ехать, кто-то пытается подольше задержаться дома. По оценкам Сергея Добряка, еще в начале полномасштабной войны половина населения уехала на более безопасные территории, затем часть людей вернулась. Если сразу после вторжения в Покровске осталось около 30 тысяч местных, то сейчас здесь проживает более 60 тысяч населения, а до войны было 86 тысяч.

Центральная площадь и донбасский "Щедрик"

На Центральной площади Покровска расположены учебные заведения и здание культуры. После оккупации россиянами части донецкой области сюда переместили Донецкий национальный технический университет, размещенный в величественном здании с золотистой надписью. Но учиться здесь студенты уже не могут – здание наполовину разрушено после того, как минувшей зимой россияне ударили по нему ракетами С-300.

– Я помню этот день. Это было в конце февраля. Прилетели четыре баллистических ракеты. Было очень шумно, очень опасно. Мы сразу приехали на место происшествия и увидели эти масштабные разрушения. От ударной волны пострадал весь центральный бульвар. Видите, враг не останавливается ни перед чем. Он уничтожает все, – вспоминает офицер Гражданско-военного сотрудничества Сил Обороны Украины Вячеслав Петровский.

Здание восстановлению уже не подлежит, вокруг него расположены истерзанные дома, а на многоэтажках остались черные следы от языков пожаров. В домах у большинства квартир уже давно нет окон, вместо них люди установили фанерные листы. Менять стеклопакеты нет смысла из-за постоянных обстрелов, не говоря уже о рисках получить ранения от стеклянных остатков.

Напротив университета символически стоит памятник молодого Шевченко, который уцелел, несмотря на постоянные обстрелы и разрушения вокруг. Кобзарь будто бросает вызов россиянам, которые разрушают дома, но не могут преодолеть дух украинского сопротивления.

А неподалеку от Шевченко стоит еще одно здание, почти полностью сгоревшее после обстрелов, оставившее после себя только фасад. Ее украшает стенд с надписью "Здесь родился Щедрик". Известная на весь мир песня Николая Леонтовича была создана здесь. Украинский композитор и фольклорист с 1904 по 1908 год проживал в селе Гришино, которое теперь называется Покровск.

Российские КАБы

В Покровске пока остается много детей, но учиться здесь негде ни для школьников, ни для дошкольников. Недалеко от центра находится школа, в которую также попала ракета. Из выбитых окон на третьем этаже виднеется карта Украины и сине-желтый флаг. Осталась и вывеска с надписью заведения СООШ №3.

Странный диссонанс вызывает "чистота" развалин. После прилета вражеского снаряда сюда приехали коммунальщики, сразу все свернули в кучу и убирали территорию. Несмотря на повреждения вокруг, все равно есть странное ощущение какого-то уюта во дворике разрушенной школы.

Уничтоженных построек в Покровске достаточно много и их количество увеличивается. Недалеко от школы открывается еще одна печальная картина. Около месяца назад оккупанты попали в детский сад. От него осталась гора камней от стен посреди детской площадки с качелями, разбросанными остатками документов и мебелью.

Разрушенная стена обнажила один из кабинетов, где чудом на двух противоположных стенах остались висеть иконы, а по обе стороны камней проросли розы. Детей там уже давно не было, но сама картина расстраивает от понимания, с кем приходится воевать украинцам. Вражеские силы без колебаний бьют именно по гражданским объектам, даже по тем, где могли бы быть дети и молодежь.

Оккупанты не пренебрегают ударами и по религиозным зданиям. В пригороде Покровска россияне попали КАБом в местную церковь, а впоследствии ударили и по зданию находящейся рядом почты.

Зайти в храм нам удалось не через дверь, а через грудь кирпича одной из стен. На полу лежат рисунки детей к ВСУ, которые покрывают остатки стекла и отделки. На потолке фреска Иисуса в трещинах от сильного удара, изуродованные иконы и крест, засыпанный песком из стен. Вместо пения молитв здесь сплошная тишина, хруст стекла под ногами, а издали слышен лай собаки, которая продолжает по привычке охранять территорию церкви.

Эвакуация: трудный путь к новому дому

Покровск остается важной точкой Донецкого округа, сюда свозят людей из окрестных общин и эвакуируют в более безопасные города страны. Эвакуация продолжается каждый день, особенно из тех сел и городов, куда начинает подбираться враг.

Эвакуированных привозят в шелтер, где они могут временно проживать, пока их не везут дальше. Сегодня больше людей вывозят из Торецка, Селидового и Украинки. В этих населенных пунктах ситуация достаточно тяжелая из-за активного вражеского огня. Однако далеко не все соглашаются уезжать, кто-то не хочет покидать дом, а кто-то ждет, когда станет совсем невыносимо, а тогда, говорят – уедут.

– Мы забираем людей со всей Донбасса, особенно из прифронтовых городов и сел. Пока есть возможность туда заезжать. Обстановка там достаточно горячая. Потому что прилетает гораздо чаще, чем раньше, очень много разрушений. Но на улицах и очень много гражданских ходит. И мы всем предлагаем уезжать. Но говорят, что пока подождут. Каждый держится за дом, за родину, за то, что нажили, – рассказывает работник эвакуации.

Наиболее болезненно видеть почти разрушенные деревни, где рядом еще стоит уцелевшая изба, а от другой осталось пустое черное место после удара КАБа и легкий дым от тлеющего пожара. Рядом бегают и играют дети, которых до сих пор не вывезли родители. Местные службы ежедневно пытаются проводить работы с такими семьями, чтобы люди все же переезжали в более безопасные места.

Во время эвакуации последний пункт перед путешествием в новую жизнь – это железнодорожный вокзал, который пытались уничтожить оккупанты. Железная дорога продолжает свою работу, атмосфера здесь достаточно смешанная. Возле перрона стоит пара постарше, они со слезами на глазах прощаются друг с другом. Дети с игрушечными автоматами весело бегут вдоль путей – для них это новое интересное путешествие, и они, очевидно, не понимают, что покидают родительский дом. Возле поезда стоит пожилая женщина, которая пришла провести соседку и помочь с вещами. Женщины обнимаются и плачут, обещают друг другу, что не прощаются.

На перрон заезжает эвакуационное авто с жителями из окрестных городов. Сегодня удалось вывезти нескольких пожилых женщин из Украинки и дедушку из Торецка. Сотрудники службы рассказывают, что одна из женщин пострадала от удара КАБом, ее жилье разрушено, а сама она получила контузию.

– Там очень страшно. Лупят постоянно! – рассказывает напуганная бабушка.

А дедушку пришлось доставать из-под завалов в Торецке. У него совсем не осталось никаких вещей, даже документов. Муж еще несколько раз просил вернуться за документами и вещами, потому что никак не мог поверить в то, что его дом разрушен.

У людей уже почти ничего не осталось. Едут с маленькими котомками с вещами, но не забывают забрать самое ценное – домашних любимцев. Еще одна женщина, которую сегодня эвакуировали, унесла с собой кота. Она родом из Украинска, прожила там всю свою жизнь, 54 года. Рассказывает, что в последние месяцы было очень трудно там оставаться.

– Электричества нет, воды нет, соцработников нет. Но выжили как-то. Еду готовили на газовых баллонах, а воду доставали из скважины. Стекол в домах тоже нет. Вчера по месту, где я живу, был прилет КАБом. Родных там уже не осталось, все уехали, а я осталась одна, но есть соседи. Сейчас мы едем в Днепр, а дальше – не знаю. Но мечтаю вернуться назад после окончания войны, – рассказала Наталья.

***

После всего увиденного и услышанного день завершается спокойной прогулкой по городу. Когда видишь, как люди пытаются жить спокойной жизнью, невзирая на военные реалии, искренне хочется верить, что нога врага не ступит в этот уютный город Донбасса. Но город простирается вдоль самого горячего направления фронта, а ВСУ делают все, чтобы Покровск не превратился в Авдеевку или Бахмут. И, судя по тому, сколько людей остаются в городе, вера в украинских военных сильнее страха перед оккупацией.