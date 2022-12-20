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Под Изюмом возник масштабный пожар из-за вражеских обстрелов

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Вторник 20 декабря 2022 09:02
Под Изюмом возник масштабный пожар из-за вражеских обстрелов Фото: под Изюмом произошел масштабный пожар из-за вражеских обстрелов (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Елизавета Драбкина

В ночь на 20 декабря в Изюмском районе возник масштабный пожар на гражданском объекте инфраструктуры. Он произошел в результате ракетных ударов российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.

"Сегодня около 2 часов ночи в Изюмском районе в результате ракетных ударов оккупантов возник масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры. К счастью, без пострадавших. На местах работают спасатели", - написал он.

Местные Telegram-каналы сообщали о громком взрыве в Харьковской области и публиковали видео пожара.

Синегубов также отметил, что россияне наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Купянского района, в том числе и по Купянску. В пгт Двуречная загорелся жилой дом.

Под интенсивным огнем захватчиков также оказались Волчанск и села Волчанской общины: с. Старица, с. Гатище, с. Волчанские Хутора. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, 18 декабря россияне обстреляли Купянский район, в результате чего была повреждена больница и ранен фельдшер.

Кроме того, недавно в Харьковской области двое мужчин подорвались на мине, которую оставили россияне.

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