Под Изюмом во время работы саперов сдетонировал боеприпас: есть погибший и раненый

В районе села Шийковка в Харьковской области из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ, еще один сапер получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В районе с. Шейковка Изюмского района во время проведения работ по разминированию из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ, подполковник гражданской защиты Сергей Гоцуляк. Ему было 42 года", - рассказал он.

Также вследствие взрыва взрывчатки ранения получил старший сапер той же группы. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Кроме того, возле города Балаклея на неизвестном взрывном устройстве подорвался 22-летний гражданский. Его также доставили в больницу с травмами.