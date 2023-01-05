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Под Изюмом во время работы саперов сдетонировал боеприпас: есть погибший и раненый

Фото: под Изюмом во время работы саперов сдетонировал боеприпас (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В районе села Шийковка в Харьковской области из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ, еще один сапер получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В районе с. Шейковка Изюмского района во время проведения работ по разминированию из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ, подполковник гражданской защиты Сергей Гоцуляк. Ему было 42 года", - рассказал он.

Также вследствие взрыва взрывчатки ранения получил старший сапер той же группы. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Кроме того, возле города Балаклея на неизвестном взрывном устройстве подорвался 22-летний гражданский. Его также доставили в больницу с травмами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области автомобиль семьи наехал на мину. В результате взрыва погиб мужчина.

Также недавно в Харьковской области мужчина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в лесу в Чугуевском районе.

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