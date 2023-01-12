Под Изюмом эксгумировали тело женщины, погибшей от авиаудара РФ (фото)

В четверг, 12 января, правоохранители эксгумировали тело женщины, погибшей из-за авиаудара РФ под Изюмом (Харьковская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.
"68-летняя женщина скончалась 19 марта во время авиационной бомбардировки вооруженными силами РФ поселка Сулиговка Изюмского района", - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что снаряды врага попали в жилой дом, где находилась женщина. Ее остатки местные жители похоронили на кладбище поселка.
Сегодня сотрудники полиции провели эксгумацию. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По этому факту было возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что в Изюме Харьковской области на месте массового захоронения людей уже эксгумировали 427 тел. Пятеро из которых – дети.
Правоохранители эксгумировали тело гражданского человека под Изюмом (Харьковская область). Россияне расстреляли мужчину, когда он пытался эвакуироваться из зоны боевых действий.
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