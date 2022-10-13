Под Изюмом дорожники подорвались на мине: двое погибших
У Изюма Харьковской области на мине подорвались двое дорожных рабочих. По факту их гибели начали проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Харьковской области.
"Сначала работники ГСЧС проводили осмотр и разминирование территорий, после чего приступили дорожники. Полная информация будет предоставлена после проверки", - говорится в сообщении.
Известно, что ЧП произошло в среду, 12 октября. Оба дорожника работали в группе компаний "Автострада".
"У погибших остались семьи и дети, девочки 9 месяцев и 4 лет", - добавляют в Службе.
Как сообщалось, 2 октября авто связистов "Укртелекома" в Тростянце съехало на обочину дороги и подорвалось на российской мине. В результате взрыва погиб водитель машины, еще трое человек получили ранения и были госпитализированы.
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