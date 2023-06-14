Под Изюмом мужчина подорвался на мине

Как отмечают правоохранители, они получили информацию об инциденте сегодня, 14 июня, днем.

"Установлено, что 57-летний житель села Каменка убирал во дворе домовладения и задел предмет, похожий на мину "лепесток", - уточняют в полиции.

Пострадавшего с травмами доставили в местное медицинское учреждение.

Полицейские напоминают, что украинцам необходимо не приближаться к неизвестным предметам. В случае их обнаружения нужно немедленно вызвать службу ГСЧС по номеру 101.

Минная угроза в Украине

Отметим, что из-за полномасштабного вторжения россиян в Украине фиксируют большое количество мин. Враг может минировать игрушки, дома мирных жителей и не только.

К примеру, в понедельник, 12 июня, в Харьковской области мужчина во время скашивания травы подорвался на мине.