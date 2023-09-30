Под Ивано-Франковском прогремел взрыв. Над селом поднимается дым: что известно

Как пишет Telegram-каналы "Ивано-Франковск 24/7", сначала очевидцы сообщили о взрыве газопровода, однако позже уточнили, что взорвалось что-то, "связанное с нефтью".

Также в сети появился момент самого взрыва.

Пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага в комментарии РБК-Украина сообщила, что на место инцидента выехали бригады спасателей.

Спикер ГСЧС Прикарпатья Кристина Перцович рассказала РБК-Украина, что на данный момент нет информации, что и где горит. Более подробные сведения будут по прибытию спасателей на место.