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Под Ивано-Франковском прогремел взрыв. Над селом поднимается дым: что известно

Фото: на место взрыва выехали бригады ГСЧС (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий

Под Ивано-Франковском произошел взрыв возле села Стрымба Надворнянской общины. Над селом поднимается густой черный дым.

РБК-Украина рассказывает о том, что известно на данный момент.

При подготовке материала использовались: публикации местных Telegram-каналов, эксклюзивные комментарии спикеров Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для РБК-Украина.

Как пишет Telegram-каналы "Ивано-Франковск 24/7", сначала очевидцы сообщили о взрыве газопровода, однако позже уточнили, что взорвалось что-то, "связанное с нефтью".

Также в сети появился момент самого взрыва.

Пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага в комментарии РБК-Украина сообщила, что на место инцидента выехали бригады спасателей.

Спикер ГСЧС Прикарпатья Кристина Перцович рассказала РБК-Украина, что на данный момент нет информации, что и где горит. Более подробные сведения будут по прибытию спасателей на место.

Напомним, ранее на этой неделе из-за разгерметизации на магистральном газопроводе произошел взрыв в Лубенском районе Полтавской области. Взрыв прогремел во время воздушной тревоги.

Угрозы населенным пунктам не было.

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ГСЧСИвано-Франковская областьВзрыв