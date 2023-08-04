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Под Херсоном задержали коллаборанта, который вводил в оборот рубли и помогал армии РФ

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Херсонская область, Пятница 04 августа 2023 17:28
Под Херсоном задержали коллаборанта, который вводил в оборот рубли и помогал армии РФ Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали жителя Белозерской общины в Херсонской области. Во время оккупации он помогал армии РФ и пытался распространять рубли вместо украинских гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Отмечается, что во время временной оккупации Херсонского района подозреваемый добровольно начал помогать оккупантам. Он передавал российским военным продукты питания и бытовые вещи.

"За это он получал горюче-смазочные материалы", - сообщили в прокуратуре.

Чем еще мужчина помогал российским оккупантам

Поддерживая решение оккупационных властей по внедрению на захваченных территориях так называемой "рублевой зоны" в собственном магазине он торговал за рубли.

Кроме того, для обеспечения вражеского войска необходимым, подозреваемый организовывал сбор денег и продовольствия с местных жителей.

Что ему грозит

Жителю Белозерской громады сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Под Херсоном задержали коллаборанта, который вводил в оборот рубли и помогал армии РФ

Фото: Коллаборант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Колобранты и предатели в Херсонской области

После начала вторжения РФ в Украину правоохранители зафиксировали десятки случаев, когда местные жители начали помогать россиянам. Часть из них уже удалось задержать, объявить подозрения и отправить в тюрьму.

Ранее стражи порядка задержали двух коллаборантов, которые пытались избежать правосудия после сотрудничества с врагом в Херсонской области.

Также в мае правоохранители разоблачили и задержали двух предателей в Херсонской области. Они планировали побег.

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