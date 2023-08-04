Под Херсоном задержали коллаборанта, который вводил в оборот рубли и помогал армии РФ
Правоохранители задержали жителя Белозерской общины в Херсонской области. Во время оккупации он помогал армии РФ и пытался распространять рубли вместо украинских гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали дела
Отмечается, что во время временной оккупации Херсонского района подозреваемый добровольно начал помогать оккупантам. Он передавал российским военным продукты питания и бытовые вещи.
"За это он получал горюче-смазочные материалы", - сообщили в прокуратуре.
Чем еще мужчина помогал российским оккупантам
Поддерживая решение оккупационных властей по внедрению на захваченных территориях так называемой "рублевой зоны" в собственном магазине он торговал за рубли.
Кроме того, для обеспечения вражеского войска необходимым, подозреваемый организовывал сбор денег и продовольствия с местных жителей.
Что ему грозит
Жителю Белозерской громады сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Фото: Коллаборант (facebook.com/pgo.gov.ua)
Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Колобранты и предатели в Херсонской области
После начала вторжения РФ в Украину правоохранители зафиксировали десятки случаев, когда местные жители начали помогать россиянам. Часть из них уже удалось задержать, объявить подозрения и отправить в тюрьму.
Ранее стражи порядка задержали двух коллаборантов, которые пытались избежать правосудия после сотрудничества с врагом в Херсонской области.
Также в мае правоохранители разоблачили и задержали двух предателей в Херсонской области. Они планировали побег.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.