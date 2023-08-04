Під Херсоном затримали колаборанта, який вводив в обіг рублі і допомагав армії РФ

Правоохоронці затримали жителя Білозерської громади в Херсонській області. Під час окупації він допомагав армії РФ і намагався поширювати рублі замість українських гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

Зазначається, що під час тимчасової окупації Херсонського району підозрюваний добровільно почав допомагати окупантам. Він передавав російським військовим продукти харчування та побутові речі.

"За це він отримував паливно-мастильні матеріали", - повідомили у прокуратурі.

Чим ще чоловік допомагав російським окупантам

Підтримуючи рішення окупаційної влади щодо впровадження на захоплених територіях так званої "рублевої зони" у власному магазині він торгував за рублі.

Окрім того, для забезпечення ворожого війська необхідним, підозрюваний організовував збір грошей та харчі з місцевих жителів.

Що йому загрожує

Мешканцю Білозерської громади повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Фото: Колаборант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Колаборанти і зрадники в Херсонській області

Після початку вторгнення РФ в Україну правоохоронці зафіксували десятки випадків, коли місцеві жителі почали допомагати росіянам. Частину з них уже вдалося затримати, оголосити підозри та відправити до в'язниці.

Раніше правоохоронці затримали двох колаборантів, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом у Херсонській області.

Також у травні правоохоронці викрили та затримали двох зрадників у Херсонській області. Вони планували втечу.