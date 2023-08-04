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Під Херсоном затримали колаборанта, який вводив в обіг рублі і допомагав армії РФ

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Херсонська область, П'ятниця 04 серпня 2023 17:28
Під Херсоном затримали колаборанта, який вводив в обіг рублі і допомагав армії РФ Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали жителя Білозерської громади в Херсонській області. Під час окупації він допомагав армії РФ і намагався поширювати рублі замість українських гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Зазначається, що під час тимчасової окупації Херсонського району підозрюваний добровільно почав допомагати окупантам. Він передавав російським військовим продукти харчування та побутові речі.

"За це він отримував паливно-мастильні матеріали", - повідомили у прокуратурі.

Чим ще чоловік допомагав російським окупантам

Підтримуючи рішення окупаційної влади щодо впровадження на захоплених територіях так званої "рублевої зони" у власному магазині він торгував за рублі.

Окрім того, для забезпечення ворожого війська необхідним, підозрюваний організовував збір грошей та харчі з місцевих жителів.

Що йому загрожує

Мешканцю Білозерської громади повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Під Херсоном затримали колаборанта, який вводив в обіг рублі і допомагав армії РФ

Фото: Колаборант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Колаборанти і зрадники в Херсонській області

Після початку вторгнення РФ в Україну правоохоронці зафіксували десятки випадків, коли місцеві жителі почали допомагати росіянам. Частину з них уже вдалося затримати, оголосити підозри та відправити до в'язниці.

Раніше правоохоронці затримали двох колаборантів, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом у Херсонській області.

Також у травні правоохоронці викрили та затримали двох зрадників у Херсонській області. Вони планували втечу.

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