Под Херсоном с позиций сбежала группа солдат РФ: одеты в гражданское, есть деталь (фото)

Так, агент движения "АТЕШ" из числа военнослужащих ВС РФ сообщает о побеге 12 сослуживцев в одном из оккупированных районов Херсонской оласти.

"Все они самовольно покинули передовые позиции и сбежали в неизвестном направлении - вероятно, не видя иного способа сохранить себе жизнь", - говорят партизаны.

На месте побега осталось множество оружия, военная форма и личные вещи российских военнослужащих.

"Дезертиры переоделись в гражданскую одежду и сейчас разыскиваются по всей временно оккупированной территории Украины. Их подразделение поднято по тревоге, начаты массовые допросы сослуживцев", - констатируют в "АТЕШ".

Интересная деталь

Среди дезертиров - гражданин Молдовы, представитель гагаузской национальной меньшинства, завербованный через скрытый рекрутинговый центр ВС РФ, действующий на территории Гагаузии.

"Россия продолжает использовать уязвимые слои населения и беднейшие регионы, превращая людей в пушечное мясо", - констатируют в "АТЕШ".