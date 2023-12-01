ua en ru
Пт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Херсоном после ночных обстрелов из-под завалов дома достали тело погибшего, - ГСЧС

Пятница 01 декабря 2023 18:08
UA EN RU
Под Херсоном после ночных обстрелов из-под завалов дома достали тело погибшего, - ГСЧС Фото: работники ГСЧС обнаружили погибшего на месте российского удара по жилому дому под Херсоном (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В одном из населенных пунктов пригорода Херсона на месте обстрела, совершенного российскими оккупантами в ночь на 1 декабря, спасатели обнаружили под завалами жилого дома тело погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Чрезвычайники также опубликовали кадры с места происшествия.

В ГСЧС рассказали, что после ночных обстрелов в одном из населенных пунктов пригорода Херсона были разрушены жилые дома.

"Спасатели получили вызов на обследование места попадания. Во время разбора конструкций здания чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

Место "прилета" по дому в Херсонской области после ночных российских обстрелов 1 декабря (фото: t.me/dsns_telegram)

Последствия ночного обстрела Херсонской области 1 декабря

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Херсонскую область. Под обстрелом, в частности, оказалось село Тягинка Бериславского района Херсонской области.

Как рассказал глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сегодня ранее днем, в результате вражеского обстрела Тягинки погиб мужчина - его тело обнаружили спасатели во время обследования мест "прилетов" в одном из разрушенных жилищ.

Кроме того, была ранена 81-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в своем доме.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают освобожденную правобережную часть Херсонской области. Для атак они используют, в частности, артиллерию и авиацию. К сожалению, из-за постоянных ударов гибнут мирные жители региона.

Так, напомним, что российские террористы обстреляли село Тягинка и днем ранее - 30 ноября. Тогда в результате вражеских ударов получили ранения три человека.

Добавим, что 30 ноября войска РФ в очередной раз атаковали Берислав, сбросив взрывчатку с беспилотника по жилым кварталам города, в результате чего был ранен местный житель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область ГСЧС Война России против Украины
NEWS
Словацкие перевозчики начали блокирование КПП на границе с Украиной, - ГПСУ
Словацкие перевозчики начали блокирование КПП на границе с Украиной, - ГПСУ
DAILY
Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно