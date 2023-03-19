RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Геническом оккупанты отбирают дома у местных жителей для российских солдат, - Генштаб

Фото: Под Геническом оккупанты отбирают дома у местных жителей для российских солдат (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированной части Херсонской области захватчики забирают у местных жителей дома, чтобы после передать их российским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Военные отметили, что российские оккупанты продолжают совершать мародерство, отбирая жилье у мирных граждан Украины.

"В населенном пункте Стрелковое временно занятой территории Херсонской области, в сельском совете, при лоббировании сельского головы и на основании принудительно собранных подписей местных депутатов разрабатывается распоряжение о принудительном незаконном отчуждении домов граждан Украины, которые вынужденно покинули населенный пункт", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что жилье хотят передать для проживания военнослужащим российской оккупационной армии.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Скадовске угоняют автомобили у местных жителей и передают их на нужды армии РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьГенштаб ВСУ