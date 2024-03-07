Под экологический налог ЕС подпадает 6 млрд долларов украинского экспорта, - эксперт

Антипов также подчеркнул, что под действие CBAM подпадает около $6 млрд украинского экспорта, почти 90% которого составляет продукция горно-металлургической промышленности.

До 2026 года, то есть на первом этапе CBAM, компании-импортеры должны только отчитываться об объемах углеродного следа своих товаров, а именно от выбросов от: черной металлургии; алюминия; удобрений; цемента; электроэнергии; водорода; некоторых других товаров в определенных условиях.

На втором этапе компаниям придется платить так называемые CBAM-сертификаты. И это создает для украинских компаний значительные риски, ведь между системой налогообложения СО2 в Украине и ЕС есть противоречия.

Он также подчеркнул, что создание системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (СТВ) является важным шагом в направлении евроинтеграции, который позволит смягчить последствия CBAM для украинских предприятий. Однако реформа должна быть четко синхронизирована с доступностью финансирования для внедрения на конкретных предприятиях.

"Без понятных источников финансирования, которые, к сожалению, еще четко не определены, все наши реформы и стратегии останутся на бумаге, как и происходило в последние 30 лет", - подчеркнул Антипов.

Ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит налог на выбросы углерода СВАМ, из-за которого Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро.

В то же время, этого ущерба можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь в законе о СВАМ есть норма, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.