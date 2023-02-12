Под Днепром спасатели освободили дрейфующих на льдинах рыбаков

"В 11:50 в службу спасения обратились очевидцы, которые увидели, что на реке Днепр две льдины с рыболовами дрейфуют от берега... По словам очевидцев, на расстоянии 150 м от берега на льду находилось около 40 рыбаков", - пояснили в ГСЧС.

По их словам, Событие произошло вблизи села Шульговка Петриковского поселкового совета в Днепровском районе.

Фото: спасатели освободили дрейфующих на льдинах рыбаков (t.me/dsns_telegram)

К месту привлечены спасатели и водолазно-спасательная группа. Для оказания помощи присоединились и местные. К спасательным работам было привлечено 44 человека (в т.ч. 4 водолаза), 8 ед. техники и 6 лодок.

В настоящее время подразделениями ГСЧС и местными жителями уже спасены со льда 30 человек, однако до сих пор проводится мониторинг на наличие рыбаков на льду.