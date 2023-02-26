Под Черниговом завтра перекроют движение по переправе через Десну

Завтра, 27 февраля, движение по понтонной переправе возле Чернигова будет прекращено из-за подъема воды в реке Десна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Черниговской области.
"В связи с резким и быстрым подъемом воды в реке Десна движение понтонной переправой возле Чернигова с 27 февраля будет прекращено", - говорится в сообщении.
Водителей, которые собирались двигаться в этом направлении, призвали учесть изменения при планировании поездок.
Альтернативные маршруты движения по региональной дороге Р-69 из Чернигова в Киев:
Аналогично в обратном направлении.
"Когда будет возобновлено движение, пока не известно", - добавили в службе.
Напомним, что в январе автомобиль съехал с понтонной переправы через Десну, поэтому движение по ней перекрывали в направлении Чернигова.
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