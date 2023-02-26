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Под Черниговом завтра перекроют движение по переправе через Десну

Фото: движение понтонной переправой возле Чернигова перекроют (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 27 февраля, движение по понтонной переправе возле Чернигова будет прекращено из-за подъема воды в реке Десна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Черниговской области.

"В связи с резким и быстрым подъемом воды в реке Десна движение понтонной переправой возле Чернигова с 27 февраля будет прекращено", - говорится в сообщении.

Водителей, которые собирались двигаться в этом направлении, призвали учесть изменения при планировании поездок.

Альтернативные маршруты движения по региональной дороге Р-69 из Чернигова в Киев:

  • Чернигов – Остер – Козелец – Киев;
  • Чернигов – Вышгород – Киев.

Аналогично в обратном направлении.

"Когда будет возобновлено движение, пока не известно", - добавили в службе.

Напомним, что в январе автомобиль съехал с понтонной переправы через Десну, поэтому движение по ней перекрывали в направлении Чернигова.

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