Под Черниговом завтра перекроют движение по переправе через Десну

"В связи с резким и быстрым подъемом воды в реке Десна движение понтонной переправой возле Чернигова с 27 февраля будет прекращено", - говорится в сообщении.

Водителей, которые собирались двигаться в этом направлении, призвали учесть изменения при планировании поездок.

Альтернативные маршруты движения по региональной дороге Р-69 из Чернигова в Киев:

Чернигов – Остер – Козелец – Киев;

Чернигов – Вышгород – Киев.

Аналогично в обратном направлении.

"Когда будет возобновлено движение, пока не известно", - добавили в службе.