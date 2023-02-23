Под Черниговом завтра перекроют понтонную переправу через Десну: в чем причина
Завтра, 24 февраля, вблизи Чернигова перекроют понтонную переправу через Десну. Причиной этого является повышение уровня воды в реке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Черниговской области.
"Это необходимо в связи с существенным поднятием уровня воды в реке Десна и необходимостью проведения технологических работ для обеспечения проезда. Ориентировочный срок закрытия - 1 день", - говорится в сообщении.
Сегодня понтонная переправа будет работать в реверсивном режиме. Водителей призывают учесть эту информацию.
Альтернативные маршруты движения по трассе Р-69 в направлении Киева:
- Чернигов - Остер - Козелец - Киев;
- Чернигов - Вышгород - Киев.
Напомним, что в январе автомобиль съехал с понтонной переправы через Десну, поэтому движение по ней перекрывали в направлении Чернигова.
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