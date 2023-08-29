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Под Черниговом на мине подорвалось авто: взрослые погибли, дети в больнице

Фото: под Черниговом на мине подорвалось авто с людьми: взрослые погибли, дети в больнице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Черниговской области авто с людьми подорвалось на мине, двое взрослых погибли, двое детей ранены. Водитель проигнорировал указатель "Мины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, 28 августа в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в одной из территориальных общин Черниговского района на боеприпасе подорвался автомобиль.

"Игнорируя предупреждающие знаки "Мины", установленные вдоль дорог, люди поехали отдыхать на озеро", - говорится в сообщении.

В какой-то момент авто наехало на боеприпас, который сдетонировал, и машина вспыхнула.

"В результате взрыва двое взрослых погибли, а два ребенка госпитализированы в больницу", - добавили спасатели.

 

Обновлено. По данным Нацполиции в Черниговской области, управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции. Кроме того, взрыв произошел на лесной дороге. Сейчас полиция работает на месте и устанавливает все обстоятельства.

 

Отметим, что подрыв автомобилей на боеприпасах, оставленных в Черниговской области российскими войсками после оккупации региона, в последнее время частый случай.

Так, в октябре прошлого года в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Тогда погибли 4 человека. А в июне этого года в Черниговской области подорвался полицейский автомобиль - один сотрудник полиции погиб, еще один был ранен.

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