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Во время войны Украина остро нуждается в средствах от экспорта электроэнергии, - эксперт

Фото: во время войны Украина остро нуждается в средствах от экспорта электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Уже сейчас Украина могла бы экспортировать электричество в некоторые часы и получить столь нужные экономике средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра исследований энергетики Александра Харченко.

По его словам, в результате возобновления работы угольных станций, активной работы "зеленой" и атомной генерации Украина сейчас имеет профицит и резервы в системе, которые могли бы быть направлены на европейские рынки.

Эксперт также отметил, что сейчас идет анализ возможности открытия экспорта с учетом профицита в системе и острой потребности в средствах от реализации электроэнергии.

"Скоро мы сможем понемногу начинать очень осторожно, но небольшой экспорт. Денег мы в этих нуждаемся точно, потому что мы все понимаем, что во время войны экономика нуждается в любых деньгах", - добавил Харченко.

По его мнению, в некоторых регионах поставки электричества ограничены не из-за дефицита, а в связи с поврежденной оккупантами сетью, которая сейчас только возобновляется.

Напомним, ранее экс-министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украине выгодно экспортировать электроэнергию, учитывая плохое финансовое состояние энергорынка.

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Электроэнергия