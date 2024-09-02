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Во время удара по Киеву РФ использовала ракету 48Н6ДМ от С-400, которую успешно сбила ПВО

Иллюстративное фото: РФ использовала ракету 48Н6ДМ для удара по Киеву 2 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ходе атаки на Киев утром понедельника, 2 сентября, Российская Федерация применила зенитную ракету типа 48Н6ДМ от комплекса С-400. Ее сбила ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

По данным Defense Express, россияне при обстреле применили зенитную ракету типа 48Н6ДМ от комплекса С-400 в режиме "поверхность-поверхность". Однако она была успешно уничтожена средствами нашей противовоздушной обороны.

Следует заметить, что в своем отчете по сбитым враждебным целям было указано, что РФ запускала по Украине 4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 и еще одну ракету, тип которой не установлен.

Чем опасна 48Н6ДМ

Как пишет Defense Express, эти ракеты опасны тем, что используются в режиме "поверхность-поверхность" и имеют очень низкую точность попадания. В первую очередь, эти ракеты могут угрожать именно гражданской инфраструктуре и обычным жителям.

Также эти ракеты обладают достаточно мощной боевой частью массой 180 килограммов и дальностью полета 250 км. Она оснащена значительным количеством обломков, что в свою очередь усиливает впечатляющий эффект при попадании по объектам гражданской инфраструктуры.

При дальности пуска 230 км на высоте примерно 3 км теряется управление ракетой. И он просто падает примерно в район цели по инерциальной системе навигации. Эти ракеты имеют "контактный взрыватель", который реагирует на прохождение рядом с воздушной целью. При ударе по наземной цели он может сработать еще на незначительной высоте или при контакте с поверхностью.

Атака 2 сентября

Сегодня утром Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину. В Киеве пострадали два человека, один человек госпитализирован. По данным главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в результате атаки разрушением подвергся зданию Исламского культурного центра Киеве.

Позже Воздушные силы сообщили, что во время очередной атаки российской армии 2 сентября силы ПВО Украины сбили или обезвредили 23 из 35 российских ракет и все 23 "Шахеда".

Подробно о том, почему Россия "засыпает" Киев ракетами и сколько это может занять - читайте в материале РБК-Украина.

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