ua ru
Сб, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ходе переговоров нельзя ставить Россию и Украину на один уровень, - Госдеп США

Новина українською →
Суббота 22 апреля 2023 03:17
В ходе переговоров нельзя ставить Россию и Украину на один уровень, - Госдеп США Фото: Ведант Пател, заместитель спикера Госдепа США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Антон Малиновский

Переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях украинской стороны.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Одна стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь", - отметил Пател.

Также он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что война закончится все же переговорами.

"Но это должно быть на условиях украинской стороны", - подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, что, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона,время для переговоров Украины и России о завершении войны еще не наступило, поскольку сейчас "погода военная".

А в США заявили, что переговоры по прекращению огня между Украиной и Россией на данный момент невозможны, поскольку Москва еще не готова к конструктивному диалогу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Государственный департамент США
NEWS
С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль
С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны