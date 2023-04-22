В ходе переговоров нельзя ставить Россию и Украину на один уровень, - Госдеп США

Переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях украинской стороны.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Одна стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь", - отметил Пател.

Также он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что война закончится все же переговорами.

"Но это должно быть на условиях украинской стороны", - подчеркнул представитель Госдепа.