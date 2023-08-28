Во время ночной атаки силы ПВО сбили четыре российские ракеты

В частности, четыре крылатые ракеты "Калибр" были выпущены из вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.

Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области.

В результате боевой работы уничтожены четыре воздушных цели:

две крылатые ракеты "Калибр";

две управляемые авиационные ракеты Х-59.

В то же время, попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области, сообщили в Воздушных силах.

Удар 28 августа

В ночь на 28 августа войска РФ снова атаковали территорию Украины крылатыми ракетами. Воздушная тревога была объявлена сначала на юге, а затем почти по всей стране.

В Полтавской области есть разрушение промышленного объекта, а в Кривом Роге пострадали частные дома.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ночью россияне применили тактику, схожую с прошлым ударом, сутками ранее, когда воздушные цели противника часто маневрировали.