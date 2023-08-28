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Во время ночной атаки силы ПВО сбили четыре российские ракеты

Фото: силы ПВО уничтожили четыре ракеты (mil.in.ua)
Автор: Александр Белоус

В ночь на понедельник, рассеявшаяся армия нанесла удар ракетами морского и воздушного базирования. Силы ПВО сбили четыре ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины в Telegram.

В частности, четыре крылатые ракеты "Калибр" были выпущены из вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.

Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области.

В результате боевой работы уничтожены четыре воздушных цели:

  • две крылатые ракеты "Калибр";
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59.

В то же время, попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области, сообщили в Воздушных силах.

Удар 28 августа

В ночь на 28 августа войска РФ снова атаковали территорию Украины крылатыми ракетами. Воздушная тревога была объявлена сначала на юге, а затем почти по всей стране. 

В Полтавской области есть разрушение промышленного объекта, а в Кривом Роге пострадали частные дома.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ночью россияне применили тактику, схожую с прошлым ударом, сутками ранее, когда воздушные цели противника часто маневрировали.

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