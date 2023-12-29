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Во время атаки на Запорожье 10 человек ранены, есть жертвы. Под завалами могут быть люди

Украина, Пятница 29 декабря 2023 10:30
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Во время атаки на Запорожье 10 человек ранены, есть жертвы. Под завалами могут быть люди Фото: во время атаки на Запорожье 10 человек ранены, есть жертва (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Во время ракетного удара по Запорожью 29 декабря, 10 человек ранены, четверо погибших. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"К сожалению, сейчас известно об одной погибшей женщине. Предварительно - 10 пострадавших. Под завалами одного из зданий могут находиться люди. На местах работают оперативные службы", - рассказал Малашко.

Цели атаки

По словам Малашко, целями врага стали территории нескольких предприятий города.

"Одна из ракет попала по открытой местности, еще одна разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра", - добавил глава ОВА.

В то же время одна из вражеских ракет была сбита средствами ПВО в Запорожском районе.

Еще одна жертва

Число жертв утренней ракетной атаки по Запорожью увеличилось.

"Спасатели, которые проводят поисково-спасательную операцию на месте обстрела, достали из-под завалов частного дома тело еще одной женщины", - рассказал Куртев.

Четверо погибших

Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил о 4 жертвах в результате ракетного удара по областному центру.

"Сейчас известно о 4 погибших. Искренние соболезнования родным и близким..." - написал он в Telegram.

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