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Под Белгородом вновь прогремели взрывы: что известно

Фото: под Белгородом вновь прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В российской Белгородской области 25 октября вновь прогремели взрывы. О громких хлопках сообщают в Шебекино, Грайвороне и Строителе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, жителям Шебекино начали приходить сообщения от спасательной службы. Там утверждают, что город находится "под обстрелом". Людей просят взять вещи и пройти в укрытия.

Также российские паблики отмечают, что в некоторых городах региона взрывы слышны уже на протяжении нескольких часов. При этом местные власти так и не прокомментировали происходящее.

Напомним, ранее в Шебекино прогремели взрывы, а затем вспыхнул пожар в одном из зданий города. После взрывов местные в панике пытаются самостоятельно эвакуироваться. А власти сообщили о жертвах.

Стоит отметить, что Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что российские спецслужбы готовят теракты на территории своей страны, чтобы обвинить в этом Украину.

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