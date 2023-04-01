Под Бахмутом погиб известный украинский военный "Моджахед"

"К сожалению, мы вынуждены известить о гибели нашего друга, нашего брата, нашего родного человека. Просим власть присвоить звание героя Украины и предоставить гражданство посмертно, герою воевавшему за Украину", - говорится в сообщении.

Отметим, Ляшук Даниил - украинский военный родом из города Брест (Республика Беларусь). После аннексии Крыма в 2014 году принял решение воевать на стороне Украины и принял ряд добровольческого батальона "Торнадо", действовавшего на востоке Украины в зоне ООС (АТО).

В марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России Даниил Ляшук "Моджахед" снова попал на фронт. До своей гибели боец успел получить два ранения, доставляя в свое подразделение захваченного в плен российского военного.