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Під Бахмутом загинув відомий український військовий "Моджахед"

Фото: відомий український військовий Данііл Ляшук з позивним "Моджахед" (t.me/denivendettiofficial)
Автор: Тетяна Степанова

У боях на Бахмутському напрямку загинув відомий український боєць Данііл Ляшук з позивним "Моджахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"На жаль ми вимушені сповістити про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини. Просимо владу надати звання героя України та надати громадянство посмертно, герою який воював за Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Ляшук Данііл - український військовий родом з міста Брест (Республіка Білорусь). Після анексії Криму у 2014 році прийняв рішення воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону "Торнадо", що діяв на сході України в зоні ООС (АТО).

У березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії Данііл Ляшук "Моджахед" знову потрапив на фронт. До своєї загибелі боєць встиг отримати два поранення, коли доставляв до свого підрозділу захопленого в полон російського військового.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у боях на сході України загинув колишній гуманітарний працівник Кевіна Д. Він був добровольцем.

Також ми писали, що у боях на сході України загинув колишній військовослужбовець збройних сил Нової Зеландії доброволець Кейн Те Тай.

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