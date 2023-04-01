Під Бахмутом загинув відомий український військовий "Моджахед"

"На жаль ми вимушені сповістити про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини. Просимо владу надати звання героя України та надати громадянство посмертно, герою який воював за Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Ляшук Данііл - український військовий родом з міста Брест (Республіка Білорусь). Після анексії Криму у 2014 році прийняв рішення воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону "Торнадо", що діяв на сході України в зоні ООС (АТО).

У березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії Данііл Ляшук "Моджахед" знову потрапив на фронт. До своєї загибелі боєць встиг отримати два поранення, коли доставляв до свого підрозділу захопленого в полон російського військового.