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Под Бахмутом и Купянском рота ударных БпАК уничтожила позицию и технику РФ. Видео

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр на Бахмутском и Купянском направлениях уничтожила российскую технику и позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

На опубликованных кадрах показано, как украинские бойцы уничтожают вражескую технику и позиции россиян. В частности, с помощью дронов были поражены:

  • гаубицу Д-30;
  • блиндаж из ОС противника (6чел.);
  • 2с9 Нонна-С;
  • ББМ;

А вот русский Урал был уничтожен.

Украинские дроны

Отметим, что на вооружении ВСУ уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

При этом недавно Кабмин упростил процедуру закупки беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что правительство выделило в этом году 40 млрд. гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

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дрониВооруженные силы УкраиныВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ