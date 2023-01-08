Под Бахмутом пограничники захватили опорный пункт россиян (фото)

Украинские пограничники захватили опорный пункт российских военных под Бахмутом Донецкой области. Благодаря этому им удалось улучшить свое положение на этом отрезке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"В течение ночи россияне пытались вернуть утраченную позицию", - говорится в сообщении.

Но, несмотря на усилия оккупантам, так и не удалось вернуться на заброшенную позицию, пограничники изрядно их отвергли.

"В ближнем бою наши воины уничтожили 18 захватчиков, еще 24 - ранили", - добавили в ГПСУ.