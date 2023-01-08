ua ru
Вс, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Бахмутом пограничники захватили опорный пункт россиян (фото)

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 08 января 2023 16:07
Под Бахмутом пограничники захватили опорный пункт россиян (фото) Фото: под Бахмутом пограничники захватили опорный пункт россиян (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники захватили опорный пункт российских военных под Бахмутом Донецкой области. Благодаря этому им удалось улучшить свое положение на этом отрезке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"В течение ночи россияне пытались вернуть утраченную позицию", - говорится в сообщении.

Но, несмотря на усилия оккупантам, так и не удалось вернуться на заброшенную позицию, пограничники изрядно их отвергли.

"В ближнем бою наши воины уничтожили 18 захватчиков, еще 24 - ранили", - добавили в ГПСУ.

Как сообщалось, российские войска "проседают" на участке фронта вблизи Кременной Луганской области. Поэтому оккупанты перекидывают силы из Бахмутского направления.

Напомним, британская разведка считает, что прорыв ВСУ возле Кременной может стать угрозой для оккупантов на Бахмутском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут
NEWS
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет